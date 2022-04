Portugal: Aplicação de telemóvel permite acompanhar doentes à distância

A tecnologia está hoje ao serviço de várias áreas. Com as evoluções e inovações dos últimos anos, hoje, com um "simples" telemóvel, é possível realizar as mais diversas tarefas.

Em Portugal há uma aplicação do SNS 24 que permite acompanhar doentes à distância.

Aplicação Telemonit SNS 24 é gratuita...

A Telemonit SNS 24 é uma aplicação móvel onde os utentes podem aceder ao seu plano pessoal de monitorização clínica, proposto por um profissional de saúde que o acompanha.

Nesta aplicação os utentes podem registar sinais vitais ou outras medições biométricas realizadas por si. Podem registar de forma automática, através de equipamentos ligados sem fios ao seu telemóvel, ou de forma manual. A aplicação também permite ao utente registar, em meio digital, respostas a questionários de autoavaliação.

Este sistema já está a funcionar em Portugal, mais concretamente no Hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos. Atualmente encontra-se a funcionar no âmbito da doença pulmonar obstrutiva crónica e da insuficiência cardíaca, mas está configurado para ser usado noutras patologias.

Segundo as informações, conforme a necessidade do doente, é-lhe fornecido um saturímetro, um tensiómetro, um termómetro ou uma balança, estando ainda a ser desenvolvido um dispositivo para pesquisa de glicemia capilar. O utente mede os sinais vitais no equipamento, que comunica com o telemóvel por bluetooth e, por fim, os dados são transmitidos para uma central hospitalar. Com as suas credenciais, o médico acede à informação em qualquer computador.

A aplicação é gratuita. O utente, após articulação com o profissional de saúde, tem apenas de descarregar a App e utilizá-la no seu dispositivo móvel, sem qualquer encargo.

António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, referiu recentemente que se trata ainda de um projeto-piloto e que, à medida que for replicado, serão dadas condições aos doentes no sentido da "equidade nesta telemonitorização". Sobre o projeto em si, afirmou tratar-se de um mecanismo "essencial para retirar a pressão dos serviços de urgência e das instituições de saúde".

Utilizar a aplicação móvel Telemonit SNS 24