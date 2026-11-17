O ColorOS 17 chega com o AI Mind Pilot, novas ferramentas de edição de imagem, uma interface renovada e otimizações que prometem tornar os smartphones OPPO mais rápidos e fluidos.

A OPPO reforça as principais novidades do ColorOS 17, a nova versão do seu sistema operativo, que aposta na Inteligência Artificial (IA), na otimização do desempenho e numa experiência de utilização mais intuitiva. Entre as novidades destacam-se o AI Mind Pilot com Agent Mode, o AI Photo Agent e uma interface renovada com o novo Living Flow Design.

AI Mind Pilot passa a executar tarefas mais complexas

Uma das principais novidades é a evolução do AI Mind Pilot, que passa a integrar o Agent Mode, permitindo não só responder a perguntas, mas também planear e executar tarefas com várias etapas. Com a autorização do utilizador, o assistente consegue compreender e organizar ficheiros e fotografias armazenados no dispositivo, transformando informação dispersa em conteúdos estruturados.

Entre os exemplos apresentados pela OPPO está a possibilidade de reunir reservas de voos, hotéis e bilhetes, organizar os respetivos documentos e criar um itinerário de viagem. Também será possível procurar fotografias, categorizá-las, criar álbuns e transformar imagens selecionadas em novos conteúdos.

Desenvolvido em colaboração com a Manus, o Agent Mode vai suportar inicialmente os serviços Manus e ChatGPT, permitindo escolher entre diferentes soluções de IA e associar subscrições existentes.

Outra novidade é o AI Photo Agent, uma ferramenta de edição de imagem que permite descrever em linguagem natural as alterações pretendidas ou utilizar uma imagem de referência para orientar o resultado. A OPPO refere que a funcionalidade recorre a seis modelos de imagem especializados e procura preservar a qualidade natural das fotografias, incluindo o efeito ProXDR, mesmo após a edição com IA.

O AI Live Interpreter também foi atualizado, permitindo traduzir conversas entre pessoas que falam idiomas diferentes através de auriculares compatíveis. A tradução é reproduzida diretamente nos ouvidos do utilizador, enquanto a conversa é apresentada em simultâneo no smartphone.

Living Flow Design renova a interface

O ColorOS 17 introduz o Living Flow Design, uma nova abordagem visual que pretende tornar as interações mais naturais e responsivas. Esta experiência assenta em três elementos:

Luminous Effect, que introduz transparências mais suaves, iluminação em camadas e efeitos visuais que reagem ao toque; Fluid Motion, que proporciona transições mais fluidas entre ecrãs e elementos da interface; Flexible Feedback, que adapta as animações à velocidade e intensidade dos gestos dos utilizadores.

As alterações chegam também ao Always-On Display, ao ecrã de bloqueio e ao ecrã inicial, com destaque para o Living Clock, que permite redimensionar e reposicionar o relógio, mantendo transições visuais fluidas entre os diferentes estados do ecrã.

A OPPO introduziu ainda o Luminous Rendering Engine, uma arquitetura de renderização unificada que, segundo dados do OPPO Lab, pode reduzir a carga de renderização até 30% e a utilização de memória RAM para renderização até 25%, em determinados cenários, face à versão anterior.

OPPO promete maior fluidez e melhor gestão de recursos

No campo do desempenho, o ColorOS 17 conta com o Laminar Flow Engine, baseado na arquitetura Adaptive Scheduling da OPPO, por forma a gerir mais eficientemente os recursos do sistema, em particular quando o utilizador alterna entre várias aplicações.

De acordo com os testes da marca, a estabilidade na abertura de aplicações melhora 55%, o carregamento das miniaturas da Galeria na primeira apresentação é até 50% mais rápido e o sistema consegue manter mais 25% de aplicações em execução em segundo plano durante a utilização multitarefa.

A OPPO destaca também a durabilidade do desempenho. Em testes do OPPO Lab que simularam seis anos de utilização real, com 90% do armazenamento ocupado, os dispositivos com ColorOS 17 mantiveram mais de 90% da fluidez original.

Estas otimizações resultam da combinação do Luminous Rendering Engine com o Laminar Flow Engine, que constituem a base tecnológica para uma experiência mais consistente, desde as interações quotidianas até à execução simultânea de tarefas exigentes.

Privacidade e segurança continuam em destaque

A proteção dos dados pessoais é outra das áreas abordadas pela OPPO. Segundo a marca, o AI Mind Pilot consegue compreender, indexar e organizar ficheiros e fotografias diretamente no dispositivo, sem enviar os ficheiros originais para serviços de IA de terceiros. Quando é necessário carregar conteúdos para serviços externos, é solicitada autorização explícita ao utilizador.

Nas funcionalidades que dependem de processamento na cloud, a Cloud de Computação Privada da OPPO disponibiliza uma camada adicional de proteção, concebida para manter os dados pessoais inacessíveis a terceiros, incluindo à própria OPPO. O sistema integra ainda mecanismos de segurança pós-quântica para reforçar a proteção da transmissão de dados.

Outra novidade é o Relatório de Transparência PCC, que permite consultar e exportar informação sobre os serviços de IA utilizados na cloud e os momentos em que ocorreram essas operações.

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