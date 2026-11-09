OPPO lança A7 Pro Max 5G com bateria de 10.000 mAh

A OPPO reforçou a sua Série A com dois novos smartphones 5G, que apostam na autonomia, resistência e fotografia. O destaque vai para o A7 Pro Max 5G, equipado com uma bateria de 10.000 mAh e carregamento rápido de 80 W.

A OPPO anunciou a chegada a Portugal dos novos A7 Pro Max 5G e A7 Pro 5G, dois equipamentos que procuram combinar autonomia prolongada, desempenho fluido e funcionalidades fotográficas avançadas. Os modelos já estão disponíveis no mercado nacional, com preços a partir de 499,99 euros.

OPPO A7 Pro Max 5G aposta na autonomia e resistência

O OPPO A7 Pro Max 5G é o modelo de maior destaque deste lançamento, especialmente pela bateria de 10.000 mAh, que, segundo a marca, permite até 82,8 horas de utilização com uma única carga. O carregamento 80 W SUPERVOOC permite passar de 1% a 100% em aproximadamente 91 minutos.

Na componente de desempenho, integra um processador Qualcomm Snapdragon octa-core e um sistema de arrefecimento SuperCool Vapor Chamber, cuja área foi aumentada em 16%, para 5000 mm2. A OPPO destaca ainda os chips NetworkBoost S1 e Touch Response, destinados a melhorar a conectividade e a resposta ao toque, bem como otimizações de software que procuram manter a fluidez ao longo dos anos.

A resistência é outro dos pontos fortes, com classificação IP69K de resistência à água e ao pó e testes de queda e impacto realizados segundo metodologias da norma militar MIL-STD-810H. Na frente, encontra-se um ecrã AMOLED de 6,78 polegadas, com resolução 1.5K, taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 1800 nits.

Fotografia com sensores de 50 MP e funcionalidades de IA

Na fotografia, o A7 Pro Max 5G conta com uma câmara principal traseira de 50 MP, com estabilização ótica de imagem (OIS), e uma câmara frontal ultra grande angular de 50 MP, com campo de visão de 100 graus.

Entre as funcionalidades destacam-se a mudança automática do enquadramento para selfies de grupo, o modo AI Night Mode e o sistema Power Flash, com quatro LEDs e controlo adaptativo por Inteligência Artificial (IA). O equipamento inclui ainda ferramentas de edição como AI Popout, AI Remix Collage e AI Portrait Glow.

Retratos de grupo antes e depois de utilizar o Power Flash.

O smartphone estará disponível em Azul Oceano e Preto Lunar, com um design que integra também iluminação ambiente personalizável na zona do módulo fotográfico.

OPPO A7 Pro 5G completa a nova gama

O segundo equipamento, o OPPO A7 Pro 5G, apresenta uma proposta semelhante, mas com algumas diferenças nas especificações. Integra uma bateria de 8000 mAh, o chip NetworkBoost S1 e o sistema de arrefecimento SuperCool VC, mantendo a aposta na autonomia e na fluidez.

Na fotografia, disponibiliza uma câmara frontal ultra grande angular de 50 MP e uma câmara principal traseira também de 50 MP, acompanhadas por ferramentas de imagem com IA. O ecrã AMOLED FHD+ de 6,57 polegadas oferece uma taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 1400 nits. O modelo está disponível na cor Titânio Luminoso.

As duas novas opções de cor (Preto Lunar e Azul Oceano) inspiram-se nas mudanças de cor e na serenidade próprias da natureza, segundo a OPPO.

Preços e disponibilidade em Portugal

Os novos modelos da Série A da OPPO já se encontram disponíveis para venda em Portugal, tanto na loja online local da OPPO como nos revendedores autorizados e operadoras parceiras no nosso mercado, com os seguintes preços recomendados de referência:

A7 Pro Max 5G – PVP recomendado de 599,99 euros Cores disponíveis: Preto Lunar e Azul Oceano

– PVP recomendado de 599,99 euros A7 Pro 5G – PVP recomendado de 499,99 euros Cor disponível: Titânio Luminoso

– PVP recomendado de 499,99 euros

Na compra de um dos novos OPPO A7 Pro Max 5G ou OPPO A7 Pro 5G, os consumidores recebem sempre uns auriculares OPPO Enco Air5 de oferta.