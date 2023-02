A OPPO acaba de anunciar a chegada de uma nova referência aos telemóveis flip no próximo dia 15 de fevereiro. Os detalhes completos do novo Find N2 Flip vão ser revelados no seu evento de lançamento global que terá lugar em Londres, no Reino Unido.

A OPPO criou uma referência para futuros telefones flip com o Find N2 Flip, graças à inovadora Flexion Hinge de nova geração. Esta é mais fina, menor e mais forte do que no seu antecessor, o Find N original. Apesar do seu tamanho compacto, o Find N2 Flip cabe perfeitamente na mão ou em qualquer bolso, e possui uma série de características únicas, atualizando assim a experiência de telemóveis flip em todas as vertentes.

O ecrã exterior vertical, o maior de qualquer telefone flip, permite uma melhor pré-visualização das suas selfies. Aqui vamos também passar a ter toda uma série de efeitos divertidos, ferramentas e widgets para que possa fazer mais sem ter de abrir o seu Flip.

A OPPO também incluiu nesta atualização uma bateria com maior capacidade do que em qualquer outro telefone flip no seu lançamento. Introduz ainda neste novo modelo o carregamento flash SUPERVOOC nesta categoria, fazendo deste o telefone flip de carregamento mais rápido do mercado.

O Find N2 Flip contém todo um mundo de tecnologia avançada num formato compacto e vem munido de um sistema de câmaras topo de gama que incluem a experiência Hasselblad. Esta é uma marca que se afirmou como uma referência na indústria das câmaras fotográficas. Presente está também ainda o SC MediaTek Dimensity 9000+, que foi otimizado, e tem uma durabilidade certificada pela TÜV Rheinland para uma melhor experiência.

Para mais informações sobre o novo OPPO Find N2 Flip e tudo o que este smartphone traz, pode ser consultada a hashtag #SeeMoreInASnap no lançamento global na próxima quarta-feira, 15 de fevereiro às 14:30.