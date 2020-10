Top 5 novos jogos Android gratuitos para instalar no seu smartphone

O universo dos videojogos não para de crescer e no que respeita às criações para o universo mobile há novidades a chegar constantemente. Algumas das novidades merecem destaque e, por isso, hoje deixamos sugestões de jogos Android disponíveis gratuitamente na Play Store.

Conheça as sugestões.

Idle Police Tycoon – Cops Game

Idle Police Tycoon – Cops Game é um jogo de simulação, onde terá que criar a sua própria esquadra de polícia. Terá que começar, em primeiro lugar, por administrar um pequeno departamento de uma esquadra e trabalhar para crescer dentro da profissão.

O objetivo é expandir os seus negócios e proporcionar o máximo de segurança à comunidade.

Homepage: Codigames

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Ninja’s Creed: 3D Sniper Shooting Assassin Game

Ninja’s Creed é um jogo 3D de assassinato de atiradores reais com vários tipos de armas. O jogador precisa de esconder a sua identidade, eliminar secretamente gangues criminosas, interromper acordos clandestinos ou assassinar líderes supremos das forças do crime.

Torne-se o rei de cada região!

Solitaire Cruise Game: Classic Tripeaks Card Games

Os jogos de paciência baseados no Solitaire clássico são um verdadeiro desafio à mente de qualquer jogador. Este, além do desafio, ainda o vai levar a viajar um pouco pelo mundo.

Homepage: BELKA GAMES

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Bangbang Rabbit!

Bangbang Rabbit! é um clássico jogo de ação, de luta, divertido e fácil de jogar. Para avançar, deverá mostrar as suas habilidades de luta.

Complete missões e derrote inimigos com as habilidades que foi aprendendo ao longo do jogo.

Homepage: X-Land

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Mr Fight — Puzzles de Luta

Por fim, deixamos mais um jogo de luta… bastante diferente do anterior. Seja mais esperto do que seus inimigos e consiga aplicar o golpe mortal, enquanto passa para novas fases, salva reféns, e desbloqueia novas habilidades de luta.

Homepage: Lion Studios

Preço: Gratuito

Pontuação: 4 Estrelas

Leia ainda: