5 novos jogos para instalar no seu smartphone [Android/iOS]

O universo dos videojogos não para de crescer e no que respeita às criações para o universo mobile há novidades a chegar constantemente. Algumas das novidades merecem destaque e, por isso, hoje deixamos sugestões de jogos disponíveis gratuitamente na Play Store e na App Store para Android e iOS.

Conheça as sugestões.

5 novos jogos para Android e iOS

Harry Potter: Hogwarts Mystery

Inicie a sua aventura pelo muito do Harry Potter. Tem muito para explorar, seja a dominar feitiços com o Dumbledore, a fazer poções com o Snape, a descobrir salas secretas em Hogwarts, a criar novas amizades ou a defrontar rivais em duelos!

Como parte da editora Portkey Games da WBIE, este jogo para dispositivos móveis coloca o jogador no centro de uma história totalmente nova no mundo dos feiticeiros.

Star Wars: Galaxy of Heroes

A sugestão seguinte vai para Star Wars: Galaxy of Heroes que recebeu recentemente uma grande atualização.

Neste jogo, crie e personalize o seu esquadrão dos sonhos com personagens de todas as eras, das mais antigas às mais recentes. Lute com os seus heróis favoritos do lado da luz e do lado sombrio em locais icónicos, para se tornar o mestre da galáxia.

Crab War

Eis a Terra dos Répteis, casa da Rainha e Rei dos répteis. O jogador vai fazer dupla com o mundo e desafiar estes répteis destemidos com o lendário rei caranguejo.

Ganhe honra e colecione partes do rei caranguejo para personalizar os seus caranguejos rei!

Darts of Fury

Os jogos de dardos são um clássico e com este Darts of Fury vai poder competir virtualmente contra adversários reais em partidas de dardos épicas. É fácil de aprender com uma simples mecânica de deslizar para arremessar, alvos de dardos interativos e pontuação explosiva.

Homepage: Yakuto

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 [iOS]/ 4,5 [Android] Estrelas

TMNT: Mutant Madness

O universo das Tartarugas Ninja está disponível num jogo RGP para o mundo mobile.

Junte-se aos irmãos Leonardo, Raphael, Michelangelo e Donatello numa nova aventura totalmente radical. Reúna os seus aliados (e inimigos) numa luta onde se pretende salvar o mundo!