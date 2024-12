O WhatsApp tem uma novidade! Agora já pode digitalizar documentos diretamente na app

O WhatsApp tem mudado com o tempo e cada vez mais é uma ferramenta multi-funcções. Este serviço da Meta tem evoluído e crescido com o que os utilizadores necessitam no seu dia a dia. Agora, e para o tornar ainda mais útil, o WhatsApp recebe mais uma funcionalidade única. Falamos da possibilidade de digitalizar documentos.

WhatsApp: já pode digitalizar documentos

Recentemente, a necessidade de digitalizar documentos tornou-se uma parte indispensável da vida diária e dos negócio. O WhatsApp também criou uma nova funcionalidade para satisfazer a essa necessidade. Com a funcionalidade de digitalização de documentos disponível para os utilizadores do iPhone, o WhatsApp também evitou que os utilizadores descarregassem uma aplicação adicional.

A funcionalidade de digitalização de documentos do WhatsApp será uma aplicação muito útil para utilizadores de todos os momentos do dia a dia. Aqui temos diversos setores privados, funcionários de empresas, estudantes ou professores. Antes, aplicações similares de terceiros eram utilizados para a digitalização de documentos, enquanto o WhatsApp só podia enviá-los. Com esta novidade, todo o processo pode ser concluído dentro do WhatsApp.

A funcionalidade de digitalização de documentos para utilizadores de iPhone está disponível na versão mais recente do WhatsApp, v24.25.89. O recurso é muito simples de utilizar e tem uma interface amigável. A forma de o usar é muito simples e rápida, como se pretende e o WhatsApp nos habituou.

Novidade exclusiva para o iPhone

Basta abrir uma janela de conversa e tocar no ícone “+” à esquerda da caixa de mensagem. A seguir selecionar Documento no menu suspenso e, em seguida, digitalizar documento. A câmara abrirá automaticamente e só será necessário enquadrar o documento. O WhatsApp irá detetar automaticamente o documento e tirar-lhe uma fotografia.

Após a conclusão do processo de digitalização, o documento é otimizado com a tecnologia de compressão sem perdas. Assim, os documentos estão prontos para serem enviados de forma clara e organizada. Os utilizadores também podem fazer edições adicionais, cortar ou alinhar o documento.

Atualmente, a digitalização de documentos está apenas disponível para utilizadores de iPhone. No entanto, e como a funcionalidade é implementada gradualmente, talvez surja a atualização imediatamente. Para verificar se a funcionalidade está ativa, pode verificar se está instalada a versão v24.25.89 do WhatsApp na App Store. Espera-se que a funcionalidade chegue aos dispositivos Android em breve.