O truque para prolongar a vida da bateria do iPhone e dos smartphones Android
Manter a bateria de um smartphone em boas condições durante vários anos depende, em grande medida, dos hábitos de carregamento.Conheça quais.
A bateria é um dos componentes que mais condiciona a longevidade de um smartphone. Mesmo quando o equipamento continua a funcionar perfeitamente, é natural que a autonomia diminua com o passar dos anos. No entanto, existem alguns cuidados que ajudam a preservar a capacidade durante mais tempo.
Segundo a especialista em tecnologia da Apple Juli Clover, existe um hábito particularmente importante para prolongar a vida útil das baterias dos telemóveis: ter atenção à forma como são carregadas.
Evitar temperaturas elevadas e reduzir o tempo passado com a bateria totalmente carregada são duas medidas importantes para atrasar a sua degradação.
Porque é importante não manter sempre a bateria a 100%?
As baterias de iões de lítio degradam-se naturalmente ao longo do tempo. Esta degradação depende de vários fatores, incluindo o número de ciclos de carga, a temperatura a que o equipamento é sujeito e os padrões de carregamento.
Manter a bateria durante períodos prolongados com uma carga muito elevada pode contribuir para acelerar esse desgaste. Por esse motivo, limitar a carga máxima, quando o equipamento permite fazê-lo, pode ajudar a preservar a capacidade da bateria.
A Apple disponibiliza funcionalidades que procuram precisamente reduzir o tempo durante o qual o iPhone permanece totalmente carregado. Nos modelos compatíveis, é possível definir um limite de carregamento inferior a 100%, enquanto a funcionalidade de carregamento otimizado adapta o processo aos hábitos do utilizador.
Estas opções não impedem o envelhecimento da bateria, mas podem ajudar a atrasá-lo.
Como aplicar no iPhone e no Android?
Nos iPhones mais recentes, o utilizador pode configurar um limite máximo de carregamento. Nos modelos iPhone 15 e posteriores, por exemplo, esta opção está disponível em Definições > Bateria > Carregamento, permitindo escolher um limite entre 80% e 100%, em intervalos de 5%.
Nos smartphones Android, as opções variam consoante o fabricante e o modelo. Alguns equipamentos Samsung, Google Pixel e de outras marcas disponibilizam funcionalidades de proteção da bateria ou limites de carregamento.
Quando esta opção existe, definir um limite próximo dos 80% pode ser uma boa escolha para quem não precisa de toda a autonomia disponível diariamente. Se for necessário sair de casa com a bateria totalmente carregada, poderá continuar a fazê-lo.
O calor é um dos maiores inimigos da bateria
Além dos hábitos de carregamento, a temperatura merece especial atenção. O calor excessivo pode acelerar a degradação química da bateria e reduzir permanentemente a capacidade de armazenamento de energia.
A Apple recomenda evitar a utilização ou o carregamento do iPhone em ambientes com temperaturas superiores a 35 °C, uma vez que a exposição prolongada a estas condições pode prejudicar a longevidade da bateria.
Para reduzir os riscos, convém evitar deixar o smartphone exposto ao sol, dentro de um automóvel quente ou a carregar em condições que provoquem um aquecimento excessivo. Se o equipamento aquecer muito durante o carregamento, também poderá ser útil retirar uma capa que retenha calor.
Cinco hábitos que ajudam a preservar a bateria
- Evitar o calor excessivo: não deixar o smartphone ao sol ou em ambientes muito quentes.
- Ativar a proteção da bateria: utilizar o limite de carregamento ou o carregamento otimizado, se estiver disponível.
- Evitar descargas completas frequentes: não é necessário esperar que a bateria chegue a 0% para voltar a carregá-la.
- Usar carregamentos parciais: as baterias de iões de lítio podem ser carregadas ao longo do dia, sem necessidade de completar sempre um ciclo.
- Aproveitar as funcionalidades do sistema: manter ativadas as opções de gestão inteligente do carregamento.
A Apple confirma que não é necessário descarregar completamente a bateria antes de voltar a carregá-la e que os carregamentos parciais não prejudicam, por si só, a bateria.
Vale a pena limitar a carga a 80%?
Para quem pretende conservar o smartphone durante vários anos, limitar a carga máxima pode ser uma estratégia útil. Contudo, não existe um truque que garanta que a bateria permanecerá como nova durante três anos ou mais: o resultado depende do equipamento, da utilização e das condições ambientais.
O mais importante é encontrar um equilíbrio entre a autonomia necessária no dia a dia e os cuidados que podem ajudar a prolongar a vida útil da bateria. Afinal, proteger a bateria não significa deixar de aproveitar o smartphone, mas utilizá-lo de forma a reduzir o desgaste desnecessário.
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