O truque para prolongar a vida da bateria do iPhone e dos smartphones Android

Manter a bateria de um smartphone em boas condições durante vários anos depende, em grande medida, dos hábitos de carregamento.Conheça quais.

A bateria é um dos componentes que mais condiciona a longevidade de um smartphone. Mesmo quando o equipamento continua a funcionar perfeitamente, é natural que a autonomia diminua com o passar dos anos. No entanto, existem alguns cuidados que ajudam a preservar a capacidade durante mais tempo.

Segundo a especialista em tecnologia da Apple Juli Clover, existe um hábito particularmente importante para prolongar a vida útil das baterias dos telemóveis: ter atenção à forma como são carregadas.

Evitar temperaturas elevadas e reduzir o tempo passado com a bateria totalmente carregada são duas medidas importantes para atrasar a sua degradação.

Porque é importante não manter sempre a bateria a 100%?

As baterias de iões de lítio degradam-se naturalmente ao longo do tempo. Esta degradação depende de vários fatores, incluindo o número de ciclos de carga, a temperatura a que o equipamento é sujeito e os padrões de carregamento.

Manter a bateria durante períodos prolongados com uma carga muito elevada pode contribuir para acelerar esse desgaste. Por esse motivo, limitar a carga máxima, quando o equipamento permite fazê-lo, pode ajudar a preservar a capacidade da bateria.

A Apple disponibiliza funcionalidades que procuram precisamente reduzir o tempo durante o qual o iPhone permanece totalmente carregado. Nos modelos compatíveis, é possível definir um limite de carregamento inferior a 100%, enquanto a funcionalidade de carregamento otimizado adapta o processo aos hábitos do utilizador.

Estas opções não impedem o envelhecimento da bateria, mas podem ajudar a atrasá-lo.

Como aplicar no iPhone e no Android?

Nos iPhones mais recentes, o utilizador pode configurar um limite máximo de carregamento. Nos modelos iPhone 15 e posteriores, por exemplo, esta opção está disponível em Definições > Bateria > Carregamento, permitindo escolher um limite entre 80% e 100%, em intervalos de 5%.

Nos smartphones Android, as opções variam consoante o fabricante e o modelo. Alguns equipamentos Samsung, Google Pixel e de outras marcas disponibilizam funcionalidades de proteção da bateria ou limites de carregamento.

Quando esta opção existe, definir um limite próximo dos 80% pode ser uma boa escolha para quem não precisa de toda a autonomia disponível diariamente. Se for necessário sair de casa com a bateria totalmente carregada, poderá continuar a fazê-lo.

O calor é um dos maiores inimigos da bateria

Além dos hábitos de carregamento, a temperatura merece especial atenção. O calor excessivo pode acelerar a degradação química da bateria e reduzir permanentemente a capacidade de armazenamento de energia.

A Apple recomenda evitar a utilização ou o carregamento do iPhone em ambientes com temperaturas superiores a 35 °C, uma vez que a exposição prolongada a estas condições pode prejudicar a longevidade da bateria.

Para reduzir os riscos, convém evitar deixar o smartphone exposto ao sol, dentro de um automóvel quente ou a carregar em condições que provoquem um aquecimento excessivo. Se o equipamento aquecer muito durante o carregamento, também poderá ser útil retirar uma capa que retenha calor.

Cinco hábitos que ajudam a preservar a bateria

Evitar o calor excessivo: não deixar o smartphone ao sol ou em ambientes muito quentes.

não deixar o smartphone ao sol ou em ambientes muito quentes. Ativar a proteção da bateria: utilizar o limite de carregamento ou o carregamento otimizado, se estiver disponível.

utilizar o limite de carregamento ou o carregamento otimizado, se estiver disponível. Evitar descargas completas frequentes: não é necessário esperar que a bateria chegue a 0% para voltar a carregá-la.

não é necessário esperar que a bateria chegue a 0% para voltar a carregá-la. Usar carregamentos parciais: as baterias de iões de lítio podem ser carregadas ao longo do dia, sem necessidade de completar sempre um ciclo.

as baterias de iões de lítio podem ser carregadas ao longo do dia, sem necessidade de completar sempre um ciclo. Aproveitar as funcionalidades do sistema: manter ativadas as opções de gestão inteligente do carregamento.

A Apple confirma que não é necessário descarregar completamente a bateria antes de voltar a carregá-la e que os carregamentos parciais não prejudicam, por si só, a bateria.

Vale a pena limitar a carga a 80%?

Para quem pretende conservar o smartphone durante vários anos, limitar a carga máxima pode ser uma estratégia útil. Contudo, não existe um truque que garanta que a bateria permanecerá como nova durante três anos ou mais: o resultado depende do equipamento, da utilização e das condições ambientais.

O mais importante é encontrar um equilíbrio entre a autonomia necessária no dia a dia e os cuidados que podem ajudar a prolongar a vida útil da bateria. Afinal, proteger a bateria não significa deixar de aproveitar o smartphone, mas utilizá-lo de forma a reduzir o desgaste desnecessário.