Com cada vez mais utilizadores, o Telegram tem acumulado um conjunto alargado de melhorias e novidades ao longo do tempo. Estas pretendem melhorar este serviço e dar aos utilizadores um maior controlo sobre a utilização.

Com a nova versão, o Telegram 8.3, este serviço volta a acumular um alargado de novidades para os utilizadores usarem. Focam-se maioritariamente na gestão da conta e na utilização dos canais e dos grupos.

A nova versão do Telegram aposta de forma muito direta na gestão dos utilizadores e na forma como estes usam os grupos e os canais. São melhorias esperadas e que muitos vão agora usa de forma alargada no dia a dia.

A primeira, mais lógica e objetiva, dá aos utilizadores a possibilidade de eliminarem mensagens de forma criteriosa. Estes passam a poder escolher as datas que querem eliminar, de forma isolada, ou definir uma janela de tempo para o fazer.

Ao mesmo tempo, a gestão de dispositivos está mais simples. Com um simples código QR podem adicionar novos dispositivos. A confirmação para os utilizadores vai também mudar, com a possibilidade de receber chamadas. O utilizador aqui só precisa de adicionar os números que lhe ligam.

Outra área com muitas novidades são os grupos e canais. Estes passam a poder impedir que os conteúdos ali publicados sejam partilhados para fora. Capturar ecrã, reencaminhar mensagens ou guardar conteúdos ficam assim bloqueados.

A privacidade é importante para o Telegram e por isso está novamente presente. Assim, passa a ser possível fazer publicações anónimas, para qualquer grupo ou canal. Nestas situações os utilizadores vão surgir como um grupo que façam gestão.

O acesso aos canais fica também mais seguro para os administradores. Estes podem usar bots para testar os novos elementos que pedem acesso a estas áreas de conversa. Assim, podem ser feitas perguntas ou pedidas informações para garantir a segurança.

A versão 8.3 do Telegram traz também um conjunto alargado de melhorias para a interface no caso do iOS. Os utilizadores do iPhone podem agora explorar parte das novidades que foram apresentadas neste sistema.

Todas as novidades e melhorias do Telegram podem ser exploradas já por todos os utilizadores. Basta atualizarem para a nova versão e de imediato as novidades vão surgir prontas a serem exploradas.