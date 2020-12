A Huawei AppGallery é hoje em dia uma das mais promissoras lojas de aplicações do universo Android. Criada e focada nos dispositivos da Huawei, esta pode ser usada por todos os que têm um smartphpone Android.

Como uma aposta claramente ganha que é, a marca resolveu este ano agradecer a todos o apoio e, dessa forma, resolveu dar prémios a todos os que usem a Huawei AppGallery. Venha saber como pode ganhar prémios muito interessantes ao usar a Huawei AppGallery.

Huawei quer que tenha o melhor Natal de sempre

O Natal de 2020 vai ser diferente. Todos temos noção disso e ainda mais as marcas que usamos todos os dias. Assim, e para compensar um pouco esta ausência forçada de todo o contacto que temos, a Huawei resolveu dar aos utilizadores um presente antecipado.

A forma que encontrou para o fazer foi através da sua Huawei AppGallery, premiando todos os que mais a usam. Resolveu criar uma mecânica simples e que envolve não apenas o utilizador, mas também os seus amigos, físicos e virtuais. Quem mais usar, mais probabilidades tem de sucesso. Pode acompanhar o seu progresso nesta página.

Prémios por usar as apps da Huawei AppGallery

Os prémios são muito interessantes e a forma de lhes aceder também. Assim, e quem descarregar 5 apps, recebe um prémio da Domino’s Pizza. Temos depois uma oferta da Zomato a quem descarregar 20 apps e outro da Amazon ao atingirem as 50 apps.

Apps Quem descarrega APP da Oferta Oferta 5 Próprio Domino´s Pizza Uma pizza média c/ 3 ingredientes 20 Próprio Zomato voucher no valor de 20€ 50 Próprio Amazon Voucher de 10€ em compras 50 Amigos Tinder 6 meses de subscrição (voucher no valor de 25.98€) 150 Amigos – Huawei Band 4 (valor de 39,99€) 300 Amigos – Huawei Watch Fit (valor de 129.99€)

Como daqui em diante torna-se muito mais difícil, é hora de chamar os amigos e pedir-lhes que instalem as apps. Temos aqui uma oferta do Tinder também para as 50 apps e o resto fica por conta da Huawei. Assim, há uma Band 4 a quem atingir as 150 apps e por fim, nas 300, um Watch Fit.

Junte as melhores ofertas aos melhores equipamentos

Outra proposta que a Huawei tem foca-se nos seus equipamentos e nas combinações que podem ser feitas para os utilizadores. Reúnem de forma direta o que é realmente simples, a um preço muito atrativo. Assim, e para os amantes do desporto existe um pacote que agrega o Watch GT2e e uns FreeBuds3i.

Campanha Produto PVP do Produto (Sem Campanha) PVP do Bundle de Natal Oferta Locais de Venda Para os Amantes de Fotografia Huawei P40 Pro 1049.9€ 899.9€ Huawei Watch Fit + Huawei FreeBuds 3 Worten, Fnac, ECI, Auchan, RP, MMK, PCdiga, Globaldata. MEO, VDF, NOS, Para os Amantes de Entretenimento Huawei MatePad T10s 199.9€ 219.9€ Huawei FreeBuds 3i Worten, Fnac, ECI, Auchan, RP, MMK, PCdiga, Globaldata Para os Amantes de Desporto Huawei Watch GT2 e 179.99€ 199.9€ Huawei FreeBuds3i Worten, Fnac, ECI, Auchan, RP, MMK, PCdiga, Globaldata; MEO, VDF,

Há ainda mais 2 propostas muito interessantes. Falamos da bundle para os amantes da fotografia com um Huawei P40 Pro, a que se junta um Watch Fit e uns FreeBuds 3. Por fim, temos para os amantes do entretenimento um pacote que agrega um MatePad T10s e uns FreeBuds 3i.

É com estas ofertas e com estes pacotes de equipamento muito interessantes que a Huawei quer desejar um feliz Natal a todos os seus utilizadores. As propostas são interessantes e os prémios muito simples de ganhar. Use a AppGallery da Huawei e rapidamente vai ter mais do que as apps que procurava.