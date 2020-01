O famoso Evan Blass revelou imagens do Huawei P40 Pro no Twitter

O Huawei P40, e a sua variante Pro, estão já em desenvolvimento. É esperado que a fabricante chinesa coloque nestes smartphones o que de melhor consegue produzir. Recentemente, o famoso Evan Blass revelou imagens que mostram o design do P40 Pro no Twitter.

As imagens surpreendem pela semelhança com alguns equipamentos da Samsung, para além de incorporar um módulo de câmaras traseiras de grande dimensão… Será que este design da Huawei irá triunfar?

Apesar de provavelmente ser apresentado apenas no próximo mês de março, a Huawei já confirmou alguns pormenores do seu próximo topo de gama. A gama P40 será lançada com Android 10, sendo que a presença dos Google Play Services é ainda uma incógnita.

Não obstante dos serviços da Google, outro destaque estará no design. Foi o próprio CEO da fabricante chinesa que confirmou, afirmando que será “diferente de tudo o que está atualmente no mercado”.

Obviamente estas declarações podem não passar de marketing. Tal acaba por ser confirmado com as últimas imagens computadorizadas que Evan Blass divulgou na sua página no Twitter.

Imagens mostram design do Huawei P40 inspirado na Samsung

Há dois dias demos a conhecer aqui no Pplware as imagens computadorizadas do 91mobiles referentes ao Huawei P40. Este revela mudanças evidentes face à geração anterior, mas não estamos perante uma revolução no design.

Recentemente, foi então Evan Blass a fazer o mesmo… Mas referente à variante Pro do topo de gama! A inspiração nos conceitos da Samsung é notória!

anterior próxima

Desde a dupla câmara frontal, ao módulo das câmaras traseiras, passando pelo ecrã que remete para os icónicos modelos “Edge” da sua concorrente. Obviamente estas imagens computadorizadas não são oficiais, mas Evan Blass é reconhecido pela fiabilidade das informações que divulga.

Para além disso, terá cinco sensores fotográficos na face traseira, com um a ser o periscópio com até 10x de zoom ótico. O desempenho deverá ser de topo com o SoC Kirin 990 e suporte à rede 5G.

O que acha do design apresentado? Será que a Huawei conseguirá triunfar com este conceito? Partilhe a sua opinião nos comentários!

A fabricante chinesa está a investir numa alternativa aos Google Play Services…