A informação não é nova, mas carecia de confirmação a vários níveis e de mais fontes. A Xiaomi passou a Apple no mercado dos smartphones, tendo mudado a forma como este está dividido e apontando as suas armas à Samsung.

Os primeiros dados mostravam que este cenário estaria já a acontecer, mas baseavam-se em estimativas iniciais e de apenas uma fonte. Os dados foram agora atualizados e, principalmente, surgem de mais fontes. Confirma-se assim que a Xiaomi ultrapassou mesmo a Apple.

O mercado dos smartphones tem estado mais calmo do que o normal. Foram vários os meses em que a pandemia limitou o que o mercado conseguia oferecer, ao mesmo tempo que os consumidores estavam restritos e sem acesso.

Agora que a recuperação começou, as marcas começaram a reagir e isso é já visível. A análise do mercado, associada ao 2.º trimestre de 2021, mostra uma mudança importante. A tabela das marcas foi alterada e temos agora a Xiaomi a ocupar o lugar que até há pouco era da Apple.

Os primeiros dados foram avançados pela Canalys, entretanto ajustados, mas agora há novas fontes. Surgiram mais duas análises importantes de empresas independentes e que confirmaram o cenário que estava a ser avançado. A Apple terá mesmo perdido a sua posição para a Xiaomi.

A primeira fonte é a conhecida Strategy Analytics, que revelou os seus dados referentes ao 2.º trimestre de 2021. Aqui, a Xiaomi conseguiu crescer 85,3% face ao mesmo período de 2020, atingindo os 16,8%. Apple ficou abaixo com 15,1% e a Samsung está com 18,2% de quota de mercado.

A confirmar novamente este cenário de mudança está também a informação da Counterpoint Research. Neste caso a Xiaomi está com o segundo lugar na lista de marcas, com 53 milhões de unidades colocadas no mercado. A Apple ficou novamente abaixo, com 49 e a Samsung acima com 58 milhões de unidades.

Curiosamente, estas duas empresas de análise têm cenários distintos para o mercado, com crescimento e estagnação. Há ainda previsões para os próximos meses, com a chegada do novo iPhone e de novas proposta da Samsung. Será interessante como irá a Xiaomi e o mercado reagir a estas medidas naturais.