Nothing Phone (2a) Plus chega a Portugal por 429 euros

A Nothing não para e já tem mais um super smartphone na sua linha de produtos. Apresentado em julho deste ano, o novo Nothing Phone (2a) Plus chega agora a Portugal por 429 euros. Conheça melhor este super e elegante smartphone.

A Nothing deu a conhecer o preço do Nothing Phone (2a) Plus para vários países, onde se inclui Portugal e o Pplware já o tem em testes. Na apresentação que fez hoje, a Nothing apresentou o novo Nothing Phone (2a) Plus e fez saber quem em Portugal custará 429 euros. O equipamento tem 12 GB de RAM e 256 de memória de armazenamento... mas há mais.

SoC, GPU e Sistema de câmaras

O Nothing Phone (2a) Plus vem com o SoC MediaTek Dimensity 7350 PRO 5G (mais poderoso do que equipa o Nothing Phone (2a)) e 12 GB de RAM. Destaque para a GPU ARM Mali-G610 MC4 a 1,3 GHz, que aumenta a performance em 30%, comparativamente ao Phone (2a).

Este smartphone tem um sistema triplo de câmaras de 50 MP. A câmara selfie do Phone (2a) Plus tem suporte para vídeos 4K a 30 FPS. A câmara selfie foi atualizada para um sensor de 50 MP.

Fotos tiradas durante o dia

Aqui ficam já algumas fotos tiradas num final de tarde.

No geral, a qualidade fotográfica do smartphone é muito boa. Nota-se que há bom hardware, mas também software (da Google) que ajuda a criar a fotografia com a melhor qualidade.

Android 14, atualizações, bateria e carregamento

O Phone (2a) Plus vem com Android 14 e a garantia de três anos de atualizações de software e quatro anos de atualizações de segurançao. Possui carregamento rápido de 50 W, o que significa que pode ser carregado com a energia de um dia em menos de 20 minutos, quase 10% mais rápido que o Phone (2a). A bateria é de 5.000 mAh. Com esta bateria, é possível garantir autonomia até dois dias.

Ecrã

O Phone (2a) Plus possui um ecrã AMOLED FHD+ flexível de 6,7” que garante a reprodução precisa de milhões de cores. Com um brilho máximo de 1300 nits, garante uma visibilidade soberba, mesmo quando o sol está "forte".

Primeiras impressões do Nothing Phone (2a) Plus

A primeira impressão, após o tirar da caixa, é de um smartphone super elegante, bastante leve e, obviamente, com a identidade da Nothing (traseira transparente e com a interface Glyph) . Para quem procura um smartphone grande (ecrã 6.7” OLED), barato e com boas especificações, o Nothing Phone (2a) Plus é uma boa solução.

Tendo em conta os materiais e design, nota-se que este equipamento pode estar na entrada do "low cost" do segmento premium. A versão disponível em Portugal tem 12 GB de RAM, mas pode ter mais 8GB via RAM Booster (ou seja, ter um total de 20GB).

Do que foi possível testar, referir que se trata de um equipamento bastante fluido e com uma importante autonomia, graças à bateria de 5.000 mAh e também às várias otimizações.

Resumo das Especificações