NOS TV: A primeira App de televisão com conteúdos 4K em Portugal

Os conteúdos 4K são cada vez mais comuns. Nesse sentido, todo o “ecossistema” de equipamentos e soluções digitais têm de estar preparados para a reprodução deste tipo de conteúdos.

Hoje a NOS disponibilizou a App NOS TV que é a primeira App de televisão a oferecer a melhor qualidade de imagem em mobilidade com conteúdos 4K.

A NOS TV já oferecia uma qualidade de imagem em Full HD 1080p, passando agora a disponibilizar a melhor qualidade de imagem 2160p (4K) em vários dispositivos. Com uma definição de imagem quatro vezes superior ao Full HD, o 4K traz agora imagens com maior nitidez, detalhe e riqueza de cores – graças à resolução de 3840 x 2160 pixéis em comparação com os 1920 x 1080 pixéis no vídeo HD – oferecendo aos seus clientes a melhor qualidade de imagem também em mobilidade.

A NOS já disponibiliza mais de 80 canais em HD na App NOS TV, sendo apresentada sempre a melhor qualidade disponível do canal (ou seja, sem canais duplicados) garantido também a melhor experiência de navegação em conteúdos. Na Apple TV e Chromecast a NOS inclui 20 canais em Full HD, entre generalistas e canais das temáticas de desporto, filmes e séries.

10 conteúdos com qualidade 4k na App NOS TV

Numa fase inicial estarão disponíveis dez conteúdos gratuitos, com qualidade 4K, na área do Videoclube na NOS TV. Do canal Odisseia, chegam-nos conteúdos que proporcionam experiências imersivas na Lua e no Oceano:

“A Lua: Caminho Para o Universo”

“Criaturas Surpreendentes”

“Grande Tubarão Branco”

“Voo Interestelar”

Concebida e desenvolvida de raiz pela NOS Inovação, a App NOS TV está disponível para os clientes de TV da NOS. Permite aceder, de forma fácil e intuitiva, aos conteúdos da TV em multidispositivos – PC, tablet, smartphone, Chromecast, Airplay e Xbox.

Dá acesso a mais de 100 canais de TV em direto, aos quais se somam as gravações (manuais e automáticas), o Videoclube e o serviço de streaming NOS Play. Inclui ainda 25GB/mês de tráfego para clientes NOS 4 e NOS 5, para ver TV sem gastar o plafond de internet. Para começar a usar a App NOS TV basta instalar a app ou aceder em nostv.pt, e fazer o registo ou usar os dados de acesso à App NOS. Segundo dados recentes, a App NOS TV ultrapassou os 4 milhões de acessos mensais, tendo crescido 25%.

A rede 5G da NOS vai permitir velocidades de ligação ultra-rápidas que irão proporcionar uma experiência de utilização de dados “instantânea” potenciando o consumo de vídeos 4K e a transmissão de imagem em alta qualidade e em mobilidade. Recorde-se que a NOS foi a primeira operadora em Portugal a testar esta tecnologia em ambiente real e a lançar um smartphone preparado para a futura geração móvel.

NOS TV