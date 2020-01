A Nokia, com a HMD Global, passou a ter uma segunda vida. Desde então que tem criado smartphones inseridos no programa Android One, com algumas inovações. Ainda este ano, poderá estrear a câmara frontal por baixo do ecrã no seu topo de gama 9.2 PureView.

Tendo em conta as dificuldades que a Xiaomi está a enfrentar no desenvolvimento desta tecnologia, será interessante ver qual a solução da HMD Global para o Nokia 9.2 PureView.

A Nokia é uma das marcas de telemóveis mais icónicas de sempre. Dispensa, sem sombra de dúvidas, quaisquer apresentações devido ao seu legado e impacto. Depois do fracasso com a Microsoft e o sistema operativo Windows, renasceu com a HMD Global para produzir smartphones Android.

Apesar de não estar a alcançar o sucesso do passado, está a conseguir criar equipamentos interessantes que se diferenciam do mercado. A sua proposta está quase toda inserida no programa Android One da Google, algo muito positivo para alguns utilizadores.

Não obstante do software, as câmaras e a qualidade fotográfica é algo muito importante para a Nokia. Desse modo, a fabricante está, alegadamente, a desenvolver o seu próximo topo de gama com uma câmara frontal por baixo do ecrã!

Nokia 9.2 PureView chega em 2020 e pode ter câmara por baixo do ecrã

No ano passado, na MWC19, foi apresentado ao mundo o Nokia 9 PureView. Este smartphone topo de gama destacava-se sobretudo pela arquitetura peculiar das câmaras traseiras.

Em 2020, a marca finlandesa prepara algo mais. O objetivo passa por lançar, finalmente, um smartphone com câmara frontal por baixo do ecrã. Tal tem vindo a ser perseguido por outras fabricantes, como OPPO ou Xiaomi, mas de momento sem o sucesso requerido para o implementar num telemóvel de produção em massa.

Esta informação foi adiantada pelo utilizador @nokia_anew no Twitter, sendo famoso pelas fugas de informação e rumores que se revelam certeiros relativos à histórica marca de telemóveis.

Segundo a Xiaomi, a dificuldade em conseguir implementar esta inovação está na densidade de píxeis dos ecrãs atuais, que dificulta a passagem de luz até ao sensor… Resultando em fotografias com fraca qualidade!

No entanto, visto que a tecnologia sempre nos surpreende, é possível que a HMD Global tenha encontrado uma solução que permita colocar a câmara frontal por baixo do ecrã, sem impedir a captação de boas selfies!

