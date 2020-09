Não confia no WhatsApp? É hora de usar o Signal (Parte 7)

Já ouviu falar no Signal? A privacidade é hoje um requisito fundamental na maioria dos serviços que existem para troca de mensagens. No que diz respeito a serviços de mensagens, temos como exemplo o Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, Google Allo, entre outros.

Para quem procura “segurança máxima” então está na altura de instalar a app Signal.

No último tutorial ensinamos como podem ativar uma funcionalidade para autodestruir imagens. Imagine que pretende que o destinatário apenas pode ver a imagem que lhe enviar uma vez? Sim, tal é possível com o Signal, mas a funcionalidade passa meio despercebida. Após escolher a imagem a enviar, repare num botão com o símbolo de infinito que aparece em baixo – veja aqui como funciona.

Notas para mim! A funcionalidade escondida do Signal

Uma das funcionalidades que muitos desconhecem é a “Notas para mim”. Tal como o nome sugere, esta funcionalidade permite que registe algumas notas. O curioso é que esta funcionalidade funciona como um contacto, ou seja, é como se estivesse a falar consigo próprio. Para usar tal funcionalidade basta procurar nos contactos por “Notas para mim”.

Fácil não é? Como temos referido sempre, esta app não apresenta nenhum tipo de publicidade e é completamente gratuita. Se procuram uma app de comunicações que garanta a segurança, então experimentem esta app/serviço. Além da versão para Android e iOS, existe também uma versão para desktop. Edward Snowden é uma figura icónica na luta pela liberdade, segurança e privacidade online e diz usar esta aplicação.

De relembrar que em fevereiro a Comissão Europeia recomendou aos seus funcionários para começarem a usar o Signal. Esta plataforma de comunicação pertence à Open Whisper Systems e está disponível para iPhone/iPad e também para Android. Esta app usa simplesmente o número do cartão SIM do smartphone e os contactos que temos registados. Não há logins separados, usernames, password, pins, etc.

