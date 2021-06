MySNS Carteira: Já pode ver a info sobre a sua vacina contra a COVID-19

Sabe onde tem guardado o seu velhinho boletim de vacinas? Pois, certamente vai ter de perder umas horas para o encontrar e até colocar-lhe alguns agrafos ou fita cola, pois já está em avançado estado de degradação.

Sabia que o Serviço Nacional de Saúde disponibiliza a app MySNS Carteira – A Carteira eletrónica da Saúde que incorpora o Boletim de Vacinas? Se tem a vacina contra a COVID-19, já pode ver a informação.

PUB

Construída de acordo com o interesse do cidadão, a MySNS Carteira reúne a informação de saúde do cidadão numa aplicação residente no seu smartphone. Associada ao cidadão, através do seu número de Utente SNS e validada com a informação presente no Registo Nacional de Utente (RNU), o cidadão associa “cartões” específicos por componentes informativas do seu interesse. Cada cartão corresponde a um tipo de informação de saúde.

A MySNS Carteira, aplicação do SNS, permite que os profissionais de saúde acedam à ficha individual de vacinação, podendo o cidadão consultar e imprimir o seu Boletim de Vacinas digital. Se já tomou a vacina contra a COVID-19, já pode ver na aplicação.

A informação apresentada apresenta o estado da vacinação, a data da toma, o número de doses e o local da toma.

A MySNS Carteira representa um avanço tecnológico significativo, pautado pela acessibilidade, comodidade, rapidez, qualidade e rigor informativo. Inserida no Programa Simplex do Ministério da Saúde vai continuar a integrar novos cartões, de forma a facilitar a vida dos cidadãos.