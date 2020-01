O Motorola razr é um dos melhores smartphones dobráveis da atualidade. No entanto, há a possibilidade de ocorrerem “solavancos e protuberâncias” no ecrã, que podiam indiciar defeitos ou problemas… No entanto, a fabricante afirma que são normais!

As declarações coincidem com o início das pré-vendas do smartphone, que chegará aos consumidores já nos próximos dias… Será que as aparentes fragilidades do terminal irão afastar o interesse do mercado?

O Motorola razr foi apresentado no passado mês de novembro e desde então que tem cativado a atenção de muitos consumidores. Destaca-se sobretudo pela sua solução de ecrã dobrável, diferente da que a Samsung e Huawei adotaram. As opiniões naturalmente divergem, mas o mercado reagiu bastante bem a este conceito que até levou ao adiamento do lançamento.

Apesar dos entraves com que teve de lidar, a Motorola iniciou hoje as pré-vendas do razr nos EUA. O preço é de $1499, bastante elevado mas mesmo assim abaixo do que é praticado pelas principais concorrentes.

A somar ao início das pré-vendas, a fabricante publicou ainda uns vídeos no seu canal de YouTube que advertem para algo bastante incomum e que deixa dúvidas quanto à qualidade de fabrico e construção do Motorola razr.

“Solavancos e protuberâncias” no ecrã do Motorola razr são normais

Um dos maiores desafios no desenvolvimento e produção de um smartphone dobrável está no seu ecrã. Estando ainda numa fase inicial, a tecnologia ainda não está devidamente aprimorada de modo a garantir que o ecrã não se danifica com as dobragens a que será sujeito ao longo do período de utilização.

Nesse sentido, a Motorola lançou um vídeo dedicado a “cuidar do razr”, onde dá algumas dicas aos utilizadores para que o seu terminal não se danifique.

Algumas dicas são bastante óbvias. Limpar o ecrã com um pano seco quando este estiver molhado, guardar o equipamento no bolso sempre fechado/dobrado, não usar películas no ecrã, evitar contacto com objetivos pontiagudos…

No entanto, a Motorola ressalva que o ecrã do razr foi feito para ser dobrado. Desse modo, “solavancos e protuberâncias são normais”, segundo a fabricante. Tais declarações acabam por ser surpreendentes e levantam algumas suspeitas relativamente à durabilidade do smartphone!

