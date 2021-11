É verdade que hoje em dia as diferenças entre os serviços das operadoras já não é propriamente significativo. No entanto, as avaliações continuam a ser feitas e há sempre operadoras que se destacam em determinadas variáveis.

De acordo com um estudo recente, a MEO oferece a melhor experiência de rede móvel em Portugal e a Vodafone a maior cobertura.

A edição 2021 do relatório anual sobre o Estado da Experiência Móvel em Portugal revela que a operadora MEO oferece aos seus utilizadores a mais elevada Qualidade de Consistência Excelente, com a sua rede a responder em 79,6% das vezes às exigências dos clientes, e estatisticamente empatada com a Vodafone relativamente à melhor pontuação de Experiência de Vídeo, uma nova métrica acrescentada a este relatório.

A Vodafone tem atualmente a maior cobertura do país, tanto para 4G/5G. Para chegar a tais conclusões, a Tutela (empresa responsável pelo estudo) avaliou mais de 248.000 testes de velocidade e latência, realizados em smartphones de utilizadores dos operadores móveis nacionais em Áreas de Cobertura Comum, entre abril e setembro de 2021.

Principais conclusões do relatório sobre a MEO, Vodafone e NOS

MEO proporcionou a melhor experiência móvel global

Os utilizadores de redes móveis estão a usufruir da melhor experiência na rede MEO, com um desempenho de Qualidade de Consistência Excelente em Áreas de Cobertura Comum em 79,6% dos testes. A marca da Altice tem a segunda maior cobertura 4G/5G e cobertura total em Portugal.

MEO e Vodafone empatadas ao nível da qualidade de Experiência de Vídeo

MEO e Vodafone partilharam o 1º lugar na classificação Experiência de Vídeo com um empate estatístico de 3,93 pontos. A NOS obteve uma pontuação muito próxima de 3,90.

Vodafone oferece maior cobertura

A Vodafone apresenta a maior cobertura do país, tanto para 4G/5G como para cobertura total. O operador obteve a segunda melhor qualificação em termos de Qualidade Consistente Excelente com 78,1%, apenas 1,5% atrás da MEO. A Vodafone alcançou também a mais alta Qualidade de Consistência Standard com 91,3%.

NOS, um forte concorrente em todas as métricas

Embora a NOS tenha ficado em terceiro lugar em cada parâmetro, o operador um forte concorrente. Apenas 3,9% separou a NOS do primeiro lugar da MEO no indicador Qualidade de Consistência Excelente, e 2,2% na Qualidade Consistente Standard. As pontuações de cobertura dos operadores são também muito próximas, com apenas 55 pontos a afastar a MEO da mais alta pontuação de cobertura total em Portugal.

O relatório completo encontra-se disponível aqui.