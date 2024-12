MEO Energia aposta na mobilidade elétrica! Serviço já está disponível

A terminar um ano de consolidação, marcado pela captação sustentada de novos clientes, a MEO Energia entra agora no mercado da mobilidade elétrica.

‘Acelera com eletricidade 100% verde’ é o claim com que a comercializadora anuncia o lançamento do serviço de carregamento de veículos, a preços altamente competitivos e sem fidelização nem custos de manutenção. O serviço já está disponível, em mais de 6 mil postos de carregamento da rede Mobi.e em Portugal Continental, na Madeira e nos Açores.

A adesão ao novo serviço, para carregamento dos veículos elétricos com toda a comodidade, é feita através da App My MEO. A partir daí, garantindo que os condutores não ficam sem energia durante as suas viagens, os consumidores só têm de escolher o tipo de cabo, ligá-lo ao posto, passar o cartão Mobilidade Energética MEO Energia de que passam a dispor e iniciar o carregamento.

Quase metade dos consumidores que muda de comercializador escolhe a MEO Energia. Dos clientes dos serviços energéticos que optaram por mudar de fornecedor de eletricidade no passado mês de setembro, foi a MEO Energia que beneficiou da maior fatia de transições.

Os dados foram revelados pelo boletim mensal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) sobre o mercado liberalizado, divulgado esta semana. “Em setembro, a MEO Energia foi o comercializador que realizou a maior captação de clientes em número absoluto, tendo ganho cerca de 42% do número de clientes que mudou de comercializador, o que representou ganhos líquidos na carteira de clientes de 11%, face ao mês anterior”, lê-se.

Este foi já o terceiro mês consecutivo em que a comercializadora repetiu o feito, tendo captado no mês de julho cerca de 34% de clientes à concorrência e, em agosto, 42%, valor que se repete neste último relatório do regulador.