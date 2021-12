Tal como o mercado dos smartphones, também os fabricantes dos SoC que os equipam estão numa corrida acelerada para conquistar o topo das vendas e o reconhecimento da indústria. A MediaTek tinha até há pouco uma aura menos positiva, mas agora domina destacada.

Entretanto, este cenário mudou radicalmente e agora domina. A mais recente informação revelada mostra que continua no topo e a ganhar cada vez mais mercado, afastando-se assim da concorrência como a Qualcomm e a até a Apple.

As ofertas de SoC têm estado a mudar radicalmente. Muitas marcas tratam já de criar e usar as suas propostas, criando assim uma alternativa ao que até há pouco eram as únicas propostas. Aqui a Qualcomm e a MediaTek dominavam, com a primeira a ser o padrão.

Os mais recentes dados, oriundos da conhecida Counterpoint Research, referem-se aos meses entre julho e setembro deste ano. Estes mostram que o domínio da MediaTek continua no topo, tendo até ganho espaço face à Qualcomm e a outros players do mercado.

Curiosamente, e ao contrário do que seria esperado, este crescimento da MediaTek vem do aumento da procura de SoC 4G para os smartphones. A falta de oferta 5G leva os fabricantes a procurar alternativas. Ao todo, 2 em cada 5 SoC foram fornecidos pela MediaTek.

A lista continua com a Qualcomm, a Apple, a UNISOC e a Samsung. Estas duas últimas estão empatadas com 10% do mercado. A grande quebra da HiSilicon continua e neste momento tem apenas 2% de quota do mercado.

No mercado do 5G o cenário é completamente diferente. Aqui a Qualcomm domina de forma total a presença nos smartphones com os seus SoC. Ainda assim, a MediaTek está a ganhar terreno e chama a si já quase 30% do mercado.

No cenário global, há a destacar a terceira posição da Apple, e o crescimento da UNISOC. Esta marca conseguiu fornecer os seus SoC a marcas como HONOR, realme, Motorola, ZTE e Transsion. Este é assim um mercado em crescimento e que vai certamente sofrer ainda mais alterações nos próximos meses.