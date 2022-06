Algo que é pedido ao WhatsApp há muitos anos é que aumente a segurança do serviço e do acesso às contas dos utilizadores. Existem já muitas medidas aplicadas e que garantem esta necessidade, sempre com um propósito único para ajudar os utilizadores.

Uma novidade agora descoberta vem confirmar que afinal há muito a ser realizado, ainda que de forma muito discreta. Esta é uma nova opção que vai garantir que roubar uma conta do WhatsApp se torna muito mais difícil ou até mesmo quase impossível.

Mais segurança para o WhatsApp

As ferramentas de proteção do WhatsApp são muitas e têm provado a sua utilidade. Há mais proteção na questão do roubo das contas, mas ainda assim esta não é perfeita, dependendo sempre dos utilizadores, que são o elo mais fraco nesta cadeia de confiança, que parece ser automática.

Se a autenticação para a troca de smartphones já pode ter mecanismos de 2 fatores, a verdade é que poucos aproveitam esta segurança. A piorar a situação, são também enganáveis, pelo menos a maioria dos utilizadores, que facilmente divulgam os seus códigos que recebem, sem perceberem isso.

Contas vão ficar ainda mais protegidas

Para impedir isso, e será visível num futuro próximo, a WhatsApp prepara uma novidade que irá certamente aumentar a segurança oferecida. Tudo dependerá agora de um segundo código, que será enviado para o utilizador, reforçando a identificação original

Esta será a forma mais simples de contornar a forma mais usada para roubar contas. Ao pedirem o código recebido, depois de um suposto engano, conseguem apoderar-se da conta do utilizador. Com esta novidade isso não acontece, pois a própria mensagem alertará para a existência de um possível ataque para roubar a conta do WhatsApp.

Código que desbloqueia o serviço

Por agora está ainda em testes, mas mostra já a sua utilidade, para proteger os utilizadores, muitas vezes deles próprios. É demasiado simples enganar qualquer utilizador e pedir apenas o código que receberam, supostamente por engano.

Esta novidade está ainda em testes internos no WhatsApp e deverá em breve e começar a ser visível, ainda que apenas nas versões de testes. Com este novo código será simples garantir a segurança e a proteção dos utilizadores deste serviço.