Lenovo abandona o mercado de smartphones gaming

No mundo dos smartphones existem opções para os mais variados gostos e objetivos. E para aqueles utilizadores mais focados no segmento dos jogos, também estão disponíveis alguns modelos de telemóveis específicos, caracterizados também por um design mais ousado. No entanto, há agora uma baixa neste setor, pois a chinesa Lenovo abandonou o mercado de smartphones gaming.

Lenovo deixa o mercado dos smartphones gaming

A Lenovo é uma marca chinesa conhecida sobretudo pelos seus computadores direcionados para o mundo dos jogos. Também conta com alguns modelos de smartphones dedicados a este setor, mas esse é um segmento ao qual a empresa está agora a dizer adeus...

De acordo com as mais recentes informações, a Lenovo anunciou que está a deixar o seu negócio de smartphones para jogos. Em concreto, a marca chinesa está a abandonar a sua linha de dispositivos móveis Lenovo Legion, smartphones direcionados para o setor gaming. O anúncio acontece numa altura em que a situação económica global está difícil, fazendo com que várias empresas tecnológicas estejam a cortar nos gastos e a demitir pessoal.

Segundo o que um porta-voz da Lenovo adiantou ao canal Android Authority:

A Lenovo está a descontinuar os seus smartphones para jogos Legion baseados em Android como parte de uma transformação de negócios mais ampla e na consolidação do seu portfólio de jogos. Como líder em dispositivos e soluções de jogos, a Lenovo está comprometida com o avanço da categoria de jogos em todos os formatos, bem como como focada onde pode trazer mais valor para a comunidade global de jogos.

Possivelmente esta decisão não irá afetar significativamente o mercado global dos smartphones gaming, até porque há outras marcas que têm um maior poder neste setor, como é o caso da Razer e ASUS.

Espera-se ainda que esta saída possa levar a empresa a demitir alguns funcionários, sobretudo aqueles que exerciam funções no setor que agora a Lenovo abandona.