iServices apresenta na Web Summit 2026 a Bootly

A iServices vai apresentar na Web Summit 2026 a Bootly, uma aplicação que utiliza Inteligência Artificial (IA) e reconhecimento ótico de caracteres (OCR) para facilitar a organização de contactos, produtos e informação recolhida em feiras profissionais.

Participar em eventos como a Web Summit significa, muitas vezes, acumular dezenas de fotografias, cartões de visita, vídeos, contactos comerciais e apontamentos. Organizar toda esta informação e conseguir recuperá-la posteriormente pode tornar-se uma tarefa demorada. É precisamente este problema que a nova aplicação pretende resolver.

Desenvolvida a partir das necessidades identificadas pelas próprias equipas da iServices, a Bootly permite centralizar num único espaço digital a informação recolhida durante feiras e eventos internacionais.

Com recurso a tecnologias de OCR e Inteligência Artificial, a aplicação disponibiliza várias funcionalidades:

Digitalização de cartões de visita;

Registo e organização de produtos;

Associação de contactos a fornecedores;

Organização de informação comercial;

Pesquisa e consulta dos dados recolhidos;

Acompanhamento de oportunidades de negócio.

A solução foi inicialmente pensada para responder às necessidades de quem participa em feiras tecnológicas, mas destina-se também a profissionais de diferentes setores, nomeadamente gestores de compras, responsáveis de produto e equipas comerciais.

iServices reforça aposta no desenvolvimento de software

A Bootly integra a atividade da iServices Apps, unidade de desenvolvimento de software da empresa, responsável pela criação de aplicações móveis, plataformas digitais e soluções tecnológicas.

Apesar de ser particularmente conhecida pela reparação multimarca de equipamentos eletrónicos, pela comercialização de equipamentos recondicionados e pelos acessórios tecnológicos, a iServices tem vindo a reforçar a sua aposta no desenvolvimento de software.

Segundo Bruno Borges, CEO da iServices, a aplicação nasceu da necessidade de simplificar a gestão da informação recolhida em eventos profissionais e transformar esses dados em oportunidades concretas de negócio.

A Bootly estará disponível para demonstração durante a Web Summit 2026, no Pavilhão 1, Stand E110, onde os visitantes poderão experimentar as suas funcionalidades em sessões individuais.

Carregamento gratuito de equipamentos continua na Web Summit

Para além da apresentação da Bootly, a iServices mantém uma iniciativa que acompanha a Web Summit desde a primeira edição realizada em Portugal: o carregamento gratuito de equipamentos eletrónicos.

Através da sua unidade Charging Solutions, a empresa volta a disponibilizar paredes de carregamento com cacifos individuais, distribuídas pelos vários pavilhões da FIL.

Desta forma, os participantes poderão deixar os seus smartphones e outros equipamentos a carregar enquanto assistem às conferências, participam em reuniões ou estabelecem contactos profissionais.

Com a apresentação da Bootly e a continuidade do serviço de carregamento gratuito, a iServices reforça a sua presença num dos maiores eventos tecnológicos internacionais realizados em Portugal.