iPhone voltou a ser o smartphone mais vendido no planeta no início de 2025

As vendas de smartphones são sempre um dos fatores que mostra o estado do mercado e em especial das marcas que nele estão presentes. A eterna luta entre a Apple, a Samsung, a Xiaomi e outras marcas tem agora um novo desfecho, com o iPhone a assumir novamente o papel do smartphone mais vendido no planeta, pelo menos no início de 2025.

iPhone volta a ser o smartphone mais vendido

Os especialistas do setor e os consumidores criticaram a Apple pelas poucas alterações na linha iPhone 16. Ainda assim, os dados mais recentes indicam que a nova linha de iPhones da Apple vende muito bem, pelo menos no primeiro trimestre de 2025. Os três smartphones mais vendidos no primeiro trimestre do ano pertencem à linha iPhone 16, seguidos pela versão base do iPhone 15.

De acordo com um novo relatório da Counterpoint Research, o iPhone 16 foi o smartphone mais vendido no primeiro trimestre de 2025. Após um intervalo de dois anos, o iPhone 16 padrão voltou a garantir o primeiro lugar na lista. O dispositivo registou o seu maior crescimento no mercado japonês, enquanto os clientes do Médio Oriente e de África também preferiram o mais recente iPhone da Apple relativamente aos concorrentes.

O iPhone 16 Pro Max ficou em segundo lugar na lista, enquanto o iPhone 16 Pro ficou em terceiro. A forte presença da Apple no top 10 dos mais vendidos continua com a versão básica do iPhone 15. Os modelos do iPhone 16 Pro representaram quase metade das vendas de iPhone da Apple no primeiro trimestre, apesar da crescente concorrência na China. O iPhone 16 Plus ficou também em 10º lugar na lista.

Apple domina frente à Samsung e Xiaomi

Ao contrário da Apple, os smartphones económicos Galaxy A16 5G e Galaxy A06 da Samsung foram o quinto e o sexto mais vendidos no 1º trimestre de 2025, respetivamente. Isso demonstra uma forte procura por telemóveis Samsung acessíveis no mercado, algo que não é anormal face ao que os dados dos anos anteriores mostraram.

Curiosamente, o Samsung Galaxy S25 Ultra ocupa o sétimo lugar na lista, uma ligeira queda relativamente à quinta posição do S24 Ultra no 1.º trimestre de 2024. Isto deve-se principalmente à janela de vendas mais curta do S25 Ultra, e o dispositivo premium pode garantir melhores posições nos próximos trimestres.

Além disso, o Xiaomi Redmi 14C 4G ocupa o oitavo lugar na lista, demonstrando um crescimento anual de 43% face ao seu antecessor. Os dispositivos da Xiaomi enfrentam uma forte procura no Médio Oriente, África e América Latina. Por fim, a nona posição da lista pertence a outro telemóvel de gama média da Samsung, o Galaxy A55 5G.