iPhone 15 ainda domina as vendas de smartphones, mas a Samsung ganha terreno

Com mais um trimestre terminado, é hora de conhecer as tabelas de vendas no universo dos smartphones. A Apple manteve a sua posição de domínio desta tabela, com o iPhone 15 no topo, mas com uma novidade da Samsung. O Galaxy S24 chegou finalmente a esta tabela.

iPhone 15 ainda domina as vendas de smartphones

A lista mais recente, elaborada pela Counterpoint Research, não é certamente muito surpreendente. É muito igual às dez principais listas da mesma empresa de análise de mercado do terceiro trimestre de 2023 e do segundo trimestre de 2024. Ainda assim, há algumas ideias que valem a pena ser destacadas, incluindo algumas mudanças interessantes na própria tabela.

O pódio global é mais uma vez composto inteiramente por iPhones. Provavelmente não surpreende ninguém ver o iPhone 15 ganhar a medalha de ouro, seguido pelo 15 Pro Max na medalha de prata e o iPhone 15 Pro em terceiro lugar. Estes smartphones foram classificados pela mesma ordem no trimestre de abril a junho do ano, seguindo os passos de um trio de iPhone 14 igualmente bem-sucedido no ano passado.

A Apple merece destaque por colocar os seus modelos Pro no mesmo nível de vendas dos seus iPhones mais básicos. Pelo lado menos positivo, as vendas do iPhone 15 no terceiro trimestre de 2024 foi inferior aos números elevados do seu antecessor no terceiro trimestre de 2023. O iPhone 14 foi consideravelmente menos bem-sucedido do que o iPhone 13 nos mesmos prazos.

Samsung ganha terreno com o Galaxy S24

A primeira coisa que os fãs mais dedicados da Samsung provavelmente notarão no gráfico dos dez smartphones mais vendidos é que não inclui o Galaxy S24 Ultra. Isto é desanimador após ver esta excelente proposta da empresa classificada em nono lugar no segundo trimestre de 2024. Não é propriamente estranho, dado que o S23 Ultra também não conseguiu um lugar nesta lista no ano passado.

O que é realmente uma surpresa é que o Galaxy S24 aparece na lista dos dez primeiros do terceiro trimestre de 2024, ainda que no último lugar. Isto porque o S23 base também não foi classificado entre os smartphones mais vendidos do terceiro trimestre de 2023.

Isto significa que a Samsung está a fazer alguns progressos claros e importantes no segmento de mercado topo de gama… à custa de alguns dos seus produtos de baixo custo. É uma mudança interessante e que mostra que os consumidores olham agora com um interesse renovado para estes modelos.