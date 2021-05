Todos os dados que têm surgido, oficiais ou não, têm mostrado que os diferentes modelos do iPhone 12 estão a ser um sucesso de vendas. Este é o mais recente modelo do smartphone da Apple e o que traz o que de mais recente a marca consegue colocar no mercado.

Este sucesso está agora a revelar-se como uma vantagem, nos mais recentes dados que foram revelados. Estes modelos do iPhone 12 capturam um terço das receitas dos smartphones no início de 2021, derrotando toda a concorrência.

Mercado de smartphones em crescimento

Os dados mais recentes da Counterpoint Research revelam algo que é natural. Fruto do volume de vendas que os diferentes modelos do iPhone 12 têm, estes conseguiram destacar-se no campo das receitas que o mercado dos smartphones conseguiram.

Esta é uma área em que o crescimento está bem patente, depois de meses em que esteve com quebras muito significativas. A Counterpoint Research aponta que no primeiro trimestre de 2021 foram geradas 100 mil milhões de receita.

iPhone 12 captura um terço das receitas

Focando-se nos equipamentos de topo (+ de 400 dólares), os dados apresentados mostram estes contaram como 65% das receitas globais. No top 10, apresentado na imagem abaixo, estão 46% das receitas globais totais, ainda que tenham representado apenas 21% das unidades vendidas globalmente.

Aqui é claro o domínio da Apple e dos diferentes modelos do iPhone 12. Ocupa os 3 primeiros lugares, com o iPhone 12 mini a ter apenas a 6.ª posição e o iPhone 11 a ter a 4.ª posição. Temos o S21 Ultra 5G e o S21 5G mais abaixo. O destaque aqui vai para o Huawei Mate 40 Pro, que é um sucesso na China.

Números bem diferentes nas vendas de smartphones

Ao olhar para o segundo gráfico, com volume de vendas, o cenário é ligeiramente diferente. A posição da série iPhone 12 é mantida, mas alguns lugares invertem-se, com o modelo base do iPhone 12 assumir o topo e o iPhone 11 a manter-se. No meio da tabela as mudanças são também significativas.

É curioso ver como um conjunto limitado de equipamentos consegue assumir um valor tão grande de receitas. No caso da gama média (150-250 dólares) este lugar fica atribuído à Samsung e a gama de entrada (- de 150 dólares) está nas mãos da Xiaomi.