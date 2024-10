WhatsApp tem novidade única mas que ainda não pode ser usada por todos

A Meta está a mudar a interface e as funcionalidades do WhatsApp. Quer melhorar ainda mais este serviço e o que oferece aos muitos utilizadores. Uma nova versão vem trazer novidades no campo da reprodução dos vídeos recebidos, mas ainda não pode ser usada por todos. Desta vez, o iOS tem prioridade e não se sabe quando chegará ao Android.

Há novidades nos vídeo recebidos no WhatsApp

O WhatsApp, a aplicação de mensagens da Meta, continua a melhorar a experiência dos seus utilizadores com novas funcionalidades. A mais recente atualização para iOS (versão 24.20.78) traz novidades significativas para a reprodução de vídeos, com a introdução de controlos de velocidade e o modo picture-in-picture (PiP).

Agora, os utilizadores podem controlar a velocidade de reprodução dos vídeos, escolhendo entre três opções: normal (velocidade padrão), rápido (1,5x a velocidade normal) e mais rápido (2x a velocidade normal). Esta funcionalidade permite aos utilizadores otimizar o tempo de visualização, especialmente útil para rever tutoriais ou saltar partes já conhecidas.

Além disso, o modo PiP, já presente em outras aplicações e nas chamadas de vídeo do próprio WhatsApp, permite que os utilizadores visualizem vídeos numa janela flutuante redimensionável. Isso pode ser feito enquanto realizam outras tarefas no telemóvel. Esta janela pode ser movida no ecrã e ainda oferece controlos de reprodução. Isso permite responder a mensagens ou navegar noutras aplicações sem interromper a visualização de um vídeo.

Atualização está disponível no iOS, mas não se sabe quando chega ao Android

A atualização com estas funcionalidades já está disponível na App Store para utilizadores do iOS. No entanto, a implementação poderá ser gradual, pelo que alguns utilizadores poderão ter de aguardar algumas semanas até terem acesso às novidades.

O WhatsApp ainda não anunciou a data de lançamento destas funcionalidades para Android, mas espera-se que a atualização chegue em breve à plataforma. Deverá estar ainda a ser desenvolvida pela equipa de programadores e testada de forma alargada para ser usada sem problemas.

Estas novas funcionalidades aumentam a flexibilidade e a eficiência na utilização do WhatsApp, especialmente para quem utiliza a aplicação para partilhar e visualizar vídeos. A possibilidade de controlar a velocidade de reprodução e o modo PiP oferecem maior controlo e dinamismo na interação com conteúdos de vídeo, tornando a experiência do utilizador mais completa.