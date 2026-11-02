WhatsApp muda e o perfil será muito diferente! Culpa é desta novidade

O WhatsApp prepara-se para implementar uma das alterações visuais mais profundas na interface desde que foi lançado. A plataforma de mensagens da Meta começou a testar a integração de imagens de capa no perfil pessoal, um conceito muito familiar para quem usa redes sociais como o Facebook, o X ou o LinkedIn.

Até agora, a identificação visual de cada conta resumia-se à fotografia circular clássica e à pequena linha de texto do recado ou biografia. Com a nova atualização, quem abrir as definições ou o menu de informações de contacto passa a encontrar um banner retangular de topo, ocupando toda a largura superior do ecrã e alterando radicalmente a estética minimalista a que a aplicação habituou o público.

Adeus ao ecrã tradicional e a chegada das capas

A novidade começou por ser detetada na versão de testes para o sistema iOS através do programa TestFlight e avançou também para o canal beta do Android. Na prática, este novo espaço horizontal surge exatamente acima da foto de perfil, servindo de pano de fundo tanto para quem edita a sua própria conta como para terceiros que consultem o separador de detalhes da conversa individual.

Para configurar esta nova área, o utilizador apenas tem de aceder às opções de personalização da sua conta e carregar no novo ícone de edição associado ao cabeçalho. O sistema permite recorrer às fotografias já guardadas na galeria do smartphone ou abrir a câmara na hora para captar um enquadramento específico em formato panorâmico.

IA integrada e controlo total de privacidade

Além do carregamento tradicional de fotos locais, a Meta adicionou ferramentas para gerar fundos automáticos através de inteligência artificial generativa. Quem não quiser expor imagens pessoais nem paisagens reais pode simplesmente descrever um cenário ou padrão visual para que a ferramenta desenhe uma composição personalizada à medida do espaço de topo.

A componente de segurança e visibilidade também não foi esquecida pela equipa de desenvolvimento. As definições de privacidade da imagem de capa funcionam de forma totalmente independente da fotografia de perfil principal, permitindo escolher se o banner fica visível para todos, apenas para contactos guardados na agenda, contactos com exceções manuais ou se fica completamente oculto para toda a gente.

Esta transformação aproxima em definitivo a aplicação de mensagens do formato de uma rede social aberta, onde a identidade gráfica ganha muito mais peso do que a simples troca de texto. A funcionalidade ainda se encontra restrita aos utilizadores inscritos nos programas de teste, mas a sua presença avançada nas compilações mais recentes indica que a libertação para a versão estável global deverá arrancar muito em breve para todos os dispositivos.