WhatsApp começa testes das mensagens que desaparecem após leitura no iOS

O WhatsApp tem procurado dar aos utilizadores funcionalidades que tornam este serviço mais privado e mais pessoal. Isso tem sido visto nas novidade e em breve uma nova será lançada. Depois dos testes que decorrem no Android, é hora do iOS ter acesso à funcionalidade de mensagens que desaparecem após a leitura.

WhatsApp em testes com uma funcionalidade no iOS

O WhatsApp tem testado a funcionalidade de mensagens que desaparecem após a leitura na sua aplicação para Android desde o mês passado. Agora ficamos a saber que também está a ser testado no iOS. Esta informação vem do pessoal do WABetaInfo, que descobriu esta funcionalidade de mensagens que desaparecem após a leitura na versão beta 26.19.10.72 do WhatsApp para iOS.

Esta funcionalidade pode ser ativada pela opção "Após a leitura" no menu Temporizador de mensagens padrão > Temporizador de mensagens. No iOS, permite ao remetente definir uma contagem decrescente de 5 minutos, 1 hora ou 2 horas, após a qual a(s) mensagem(ns) enviada(s) desaparecerá(ão) automaticamente se lida(s) pelo destinatário. Se a mensagem não for lida, desaparecerá automaticamente após 24 horas.

No dispositivo do remetente, a mensagem será automaticamente eliminada após o período selecionado. Por exemplo, se enviar uma mensagem às 10h00 com a duração "Após a leitura" definida para 5 minutos, esta desaparecerá automaticamente do seu dispositivo às 10h05.

Mensagens que desaparecem após leitura já no Android

Para o destinatário, se a mensagem for lida às 10h10, desaparecerá automaticamente às 10h15. Se a mensagem permanecer sem ser lida, será automaticamente apagada do dispositivo às 10h00 do dia seguinte. O WABetaInfo informa que esta funcionalidade está disponível para alguns utilizadores beta do WhatsApp no ​​iOS, mas não é claro quando é que o WhatsApp a lançará publicamente para utilizadores Android e iOS.

Com esta novidade, o WhatsApp consegue recuperar um pouco mais do que oferece face ao que a concorrência já tem disponíveis. O foco na privacidade pede estas novas funcionalidades e assim, com uma simples opção para mensagens que desaparecem, mais uma parte desse pressuposto é cumprido.

Não existe ainda uma data para o lançamento da funcionalidade de mensagens que desaparecem após a leitura. Os testes com a versão Android desta app decorrem já de forma normal e ao adicionar agora o iOS fica claro que o WhatsApp quer mesmo disponibilizar em breve esta novidade a todos os utilizadores.