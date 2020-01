Foi em dezembro do ano passado que a dúvida foi levantada. O iPhone 11 estaria a recolher dados de localização dos utilizadores sem a autorização destes? As provas existiam e mostravam esta possibilidade.

Depressa a Apple veio esclarecer esta situação e tudo não passava de um pormenor técnico da Ultra Wideband. A justificação era plausível, mas a marca prometeu uma solução para breve. Esta surgiu agora em testes e deverá chegar com o iOS 13.3.1, a próxima atualização deste sistema.

A privacidade volta assim ao iPhone 11

A informação apresentada em dezembro mostrava claramente que o iPhone 11 estaria a usar o GPS para recolher a localização dos utilizadores. O pior deste cenário era que o fazia quando os utilizadores indicavam que não o pretendiam.

Dos testes efetuados e da explicação dada pela Apple, provou-se que tudo estava associado à Ultra Wideband. Esta deveria ser desligada em certas localizações e, por isso, a Apple precisava saber onde os utilizadores estavam.

iOS 13.3.1 traz a solução esperada por todos

Com uma solução prometida para breve, a Apple tratou deste problema. Esta parece estar agora prestes a chegar, com os testes a serem iniciados na segunda versão beta do iOS 13.3.1. A novidade já pode ser vista e usada.

A nova opção Networking & Wireless está já na área System Services dos Locations Services. Pode ser ativada ou desativada, de acordo com a preferência dos utilizadores. Deverá chegar em breve a todos os utilizadores, quando esta nova versão for lançada.

Ultra Wideband é útil ao smartphone da Apple

A Apple alerta, no entanto, que o desligar desta nova opção pode ter impacto no desempenho do Bluetooth, Wi-Fi e Ultra Wideband. Cabe assim ao utilizador decidir se pretende manter ativa esta funcionalidade.

A Ultra Wideband é usado pelo iPhone para localização muito precisa. Consegue conseguir encontrar um utilizador numa multidão e assim usar o AirDrop. Com esta nova opção, a Apple resolve assim um problema de privacidade que tinha em mãos.