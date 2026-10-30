iOS 27.2: Apple surpreende com novas funcionalidades na app Atalhos

A Apple lançou o iOS 27.2 com várias novidades para o iPhone, incluindo melhorias importantes na aplicação Atalhos. A atualização introduz novas possibilidades de automatização, reforça a integração da inteligência artificial (IA) e simplifica algumas tarefas do dia a dia.

A IA nos Atalhos já compreende mais idiomas

Uma das alterações mais interessantes desta atualização está relacionada com a Apple Intelligence. A funcionalidade “Usar modelo”, que permite integrar modelos de IA nos atalhos, recebeu um importante reforço linguístico.

Até agora, a possibilidade de consultar informações atualizadas na Internet através desta ação estava limitada ao inglês. Com o iOS 27.2, passa também a suportar português, espanhol, francês, japonês e coreano.

Esta evolução torna a funcionalidade mais acessível e permite criar automatizações inteligentes sem depender exclusivamente de instruções em inglês. No entanto, a disponibilidade de determinados recursos continua sujeita à compatibilidade dos dispositivos e às restrições regionais da Apple.

O iPhone Duo recebe uma automatização exclusiva

Os utilizadores do iPhone Duo, o primeiro smartphone dobrável da Apple, também têm motivos para explorar a nova versão dos Atalhos. O iOS 27.2 permite utilizar a abertura ou o fecho do equipamento como condição para executar determinadas ações automaticamente.

Por exemplo, é possível configurar o dispositivo para iniciar uma aplicação quando é aberto ou executar uma tarefa específica quando é fechado.

Esta funcionalidade acrescenta uma nova dimensão à personalização do iPhone Duo, permitindo adaptar o comportamento do equipamento à forma como é utilizado.

Novas possibilidades para treinos e aplicações

As automatizações existentes também foram aperfeiçoadas. A opção que permite executar ações ao iniciar um treino passou a ser compatível com a aplicação Fitness, abrangendo iOS, iPadOS e watchOS.

Outra melhoria diz respeito às automatizações associadas às aplicações. Agora, o sistema consegue identificar e fornecer o nome da aplicação que acabou de ser encerrada.

Esta informação pode ser utilizada na criação de atalhos mais específicos, permitindo executar diferentes tarefas consoante a aplicação utilizada. A novidade está disponível no iPhone, iPad e Mac.

Organizar os Atalhos ficou mais simples

A Apple aproveitou ainda esta atualização para introduzir pequenas melhorias na experiência de utilização. No iPhone e no iPad, já é possível alterar os nomes e ícones dos atalhos diretamente na biblioteca, evitando a necessidade de abrir individualmente o respetivo editor.

No macOS, foram acrescentadas opções para personalizar a disposição das janelas, incluindo controlos para apresentar as ações disponíveis e a descrição dos atalhos.

Embora não sejam alterações revolucionárias, estas novidades tornam a aplicação mais prática, sobretudo para quem utiliza frequentemente automatizações.

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