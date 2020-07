Facebook acaba de dar ainda mais segurança ao Messenger no iOS

A segurança é, atualmente, um elemento essencial para os utilizadores dos sistemas operativos móveis. Os seus dados podem ser consultados e obtidos de várias formas, sendo a mais básica quando entregam o smartphone a outra pessoa.

Assim, e mesmo dentro dos sistemas, é essencial ter proteções nas apps para impedir que estas sejam acedidas. Opções simples como a biometria podem ser adotadas. O Facebook lançou agora uma novidade para o Messenger no iOS, aumentando a segurança desta app com a utilização do Face ID ou do Touch ID.

Mais segurança dos dados no iOS

Ao bloquear o acesso à app com biometria, o utilizador fica protegido dos acessos indesejados aos seus dados e às suas conversas. Esta é muitas vezes ignorada, mas representa um perigo potencial, por qualquer pessoa que tenha acesso ao equipamento desbloqueado.

É por essa razão que o Facebook deu agora ao Messenger o App Lock. Com recurso ao Face ID ou ao Touch ID da Apple, a app fica protegida e apenas o utilizador pode abrir e usá-la. A sua ativação é feita de acordo com o tempo definido pelo utilizador.

Facebook aumenta proteção dos utilizadores

Outro ponto importante desta medida é que usa mecanismos do próprio iOS, que têm já provas dadas e estão previamente configurados nos dispositivos. Outro dado importante é que estes registos são feitos localmente e o Facebook não tem acesso a eles.

Esta novidade está agora presente no Messenger para iOS, numa versão que estará a ser disponibilizada aos utilizadores. Mais tarde, ainda sem data definida, chegará também ao Android. Esta é em tudo similar ao que existe já hoje no WhatsApp.

Ainda mais novidades no Messenger

Outra novidade do Facebook para o Messenger do iOS está nas configurações. Passa a existir uma área chamada Privacy, onde os utilizadores podem ver informações sobre os utilizadores e histórias bloqueadas, bem como outras medidas de proteção.

Estas são excelentes novidades para quem usa o Messenger no iOS. O Facebook está a dotá-lo de melhorias de segurança importantes, preparando-o para proteger ainda mais os utilizadores e os seus dados.