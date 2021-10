Inédito: Venda de carros elétricos supera os a diesel em agosto de 2021

A esta altura já são poucas as dúvidas que o futuro (breve), do segmento automóvel, será fortemente elétrico. É verdade que ainda existem também os veículos movidos a hidrogénio, mas a tendência parece mesmo ser os carros elétricos.

Em agosto de 2021, pela primeira vez na história, foram vendidos na Europa mais carros elétricos do que carros a Diesel.

A venda de carros a gasolina também baixou face a 2020, para os 56%

A JATO Dynamics lançou recentemente um conjunto de dados que perspetivam o futuro do segmento automóvel. Agosto é agora um marco histórico, porque foi o mês em que o número de carros elétricos vendidos foi superior ao número de carros a diesel.

De acordo com dados de 26 mercados europeus, os registos de carros novos desaceleraram mais uma vez. Agosto registou uma queda de 18%, para 713.714 unidades. Este é o pior registo desde agosto de 2014. No entanto, a queda do mês passado não compensou o crescimento registado durante o segundo trimestre do ano.

O volume acumulado no ano continua superior ao do ano passado, com 8.095.419 unidades registadas em comparação com 7.192.839 registadas entre janeiro e agosto de 2020.

Apesar das quebras de vendas, o mercado de veículos elétricos e carros híbridos plug-in contínua a crescer. Um aumento acentuado em agosto de 2021, tendo sido registada uma participação de mercado mensal de 21%. A percentagem de mercado dos veículos a diesel ficou-se pelos 20%.

A procura foi particularmente forte para as versões elétricas do Fiat 500, Peugeot 208, Hyundai Kona, Opel Corsa e Kia Niro, além dos excelentes resultados do Volkswagen ID.3 - o EV mais vendido da Europa durante o mês.

Apesar de ser um cenário inédito, não é propriamente surpreendente. Cada vez mais as marcas apostam em carros elétricos, tendo atualmente o mercado uma oferta mais vasta e para todas as carteiras.