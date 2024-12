Huawei criou forma única de transferir ficheiros entre dispositivos! Basta usar a mão

A Huawei tem sido uma das maiores impulsionadoras do mercado dos smartphones. Traz sempre inovações nos seus novos equipamentos e assume um papel importante na criação de novas funcionalidades. A marca deu provas disso esta semana ao mostrar a AI Teleportation, uma forma única de transferir ficheiros entre dispositivos.

Opções não faltam se quiser transferir ficheiros do seu telefone Android para outro dispositivo, como o Quick Share, aplicações de partilha de terceiros, e-mail, aplicações de mensagens, armazenamento na nuvem e muito mais. Agora, a HUAWEI revelou uma forma louca de partilhar conteúdo entre dispositivos.

A HUAWEI revelou a série Mate 70 e o smartphone dobrável Mate X6 na China esta semana. Com estas novidades, a marca trouxe a estes dispositivos uma nova funcionalidade de teletransporte AI (AI Teleportation - numa tradução direta). Isto permite aos utilizadores fazer um gesto de agarrar para “pegar” o conteúdo e depois soltar no dispositivo desejado para o transferir.

A Huawei refere que esta funcionalidade funciona com imagens e capturas de ecrã por agora. Espera-se que também se alargue a outros tipos de ficheiros, como documentos, mas pode aqui ter alguns problemas. Esta poderá não ser uma funcionalidade perfeita com ficheiros maiores, como vídeos ou apresentações PowerPoint.

A HUAWEI afirma que esta funcionalidade está restrita aos seus dispositivos da série Mate 70, Mate X6 e MatePad Pro 12.3. Dependendo da forma como esta novidade funcionar no futuro, poderá ser alargada a outros dispositivos que a marca venha a lançar no futuro.

O Mate 70 Pro Plus, em particular, traz certamente algum hardware impressionante. Isto inclui um ecrã LTPO OLED de 6,9 ​​polegadas, desbloqueio facial 3D, uma bateria de 5.700 mAh com carregamento com fios de 100 W/sem fios de 80 W e resistência à água e ao pó IP68/IP69.

Já o Mate X6 é um telefone dobrável muito semelhante à série Galaxy Z Fold. Os destaques de hardware aqui incluem um design de 9,9 mm de espessura, classificação IPX8, um ecrã de smartphone com quatro curvas (6,45 polegadas, 120 Hz, LTPO), um painel dobrável de 7,93 polegadas (120 Hz, LTPO) e uma bateria de 5.110 mAh com fio de 66 W e Carregamento sem fios de 50W.