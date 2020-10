HarmonyOS da Huawei deverá chegar primeiro a smartphones com Kirin 9000 5G

A Huawei está num processo de se tornar totalmente independente. Já conta com os seus próprios processadores, a sua própria loja de apps e já garantiu que o seu sistema operativo, HarmonyOS, ia começar a chegar aos smartphones no próximo ano.

Segundo novas informações, este sistema operativo deverá chegar primeiro aos smartphones equipados com o Kirin 9000 5G. O processador irá chegar em ainda este mês a equipar então a nova linha Mate 40.

HarmonyOS da Huawei cada vez mais uma realidade

O anúncio de que o sistema HarmonyOS chegará aos smartphones já em 2021 foi feito há poucas semanas pela própria marca, no decorrer da Conferência dedicada a programadores. Pouco tempo depois, foi disponibilizado um site dedicado e o download do código-fonte.

A Huawei já confirmou também o lançamento do Huawei Mate 40 que irá estrear o novo processador Kirin 9000 5G.

Este processador será a chave de grandes novidades no seio da marca. Além de estar envolto em problemas de produção, parcialmente ultrapassados, por causa das restrições impostas pelos Estados Unidos, este será a chave para o novo sistema operativo.

Kirin 9000 5G será a chave do novo sistema operativo

De acordo com uma nova fuga de informação partilhada na rede social Weibo, por um microblog chinês, os primeiros smartphones a receber o HarmonyOS serão modelos com o Kirin 9000 5G.

A segunda leva de atualizações seguir-se-ão com os Kirin 990 5G que equipam, por exemplo, a linha P40. Segue-se depois a versão 4G deste processador e depois alguns modelos com Kirin 985, 980, 820, 810 e até com o Kirin 710.

Serão, portanto, os novos Mate 40 os primeiro a receber o novo sistema operativo que poderá, sem dúvida, ser um concorrente de peso no mercado.

A Huawei já provou que está no mercado para ser uma marca independente e o sucesso da sua AppGallery é prova disso. Com a impossibilidade de utilizar serviços Google nos seus smartphones a “morte” da marca neste segmento foi praticamente anunciada. Mas hoje vemos a Huawei a cimentar uma posição de destaque.