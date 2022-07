Há um novo MEO GO! TV de alta qualidade fora de casa

Há certamente compartimentos da nossa casa onde não temos uma TV. Seja na casa de banho, na cozinha, na sala de estar, no sótão ou até na garagem! Mas isso não é problema para os clientes da MEO. Através do Meo GO pode aceder a um vasto leque de canais a partir do seu smartphone, tablet ou computador.

O MEO GO também funciona fora de casa! A MEO acaba de anunciar um novo MEO GO. Conheça as novidades.

Para além de uma maior velocidade e menor latência, enquanto atributos inigualáveis do 5G, a nova geração móvel aporta todo um novo contexto enquanto plataforma que desafia ao desenvolvimento de novos produtos e serviços que retirem verdadeiro partido desta nova tecnologia.

É com este propósito que o MEO lança o novo MEO GO, o verdadeiro MEO FORA DE CASA, que permite aceder aos conteúdos da operadora, em qualquer ecrã e em qualquer lugar, com uma nova interface e usabilidade redesenhada para uma nova experiência em mobilidade, e com um conjunto de funcionalidades que proporcionam o acesso, no smartphone, à TV do MEO exatamente como ela é.

A par destas novidades, o MEO GO passa a disponibilizar um processo de adesão simplificado ao serviço, bem como a subscrição de canais premium através do smartphone ou tablet, permitindo rapidamente e em mobilidade aceder aos melhores conteúdos do MEO - do desporto à música - independentemente do momento ou lugar onde se está.

Principais funcionalidades do novo Meo GO

Novas funcionalidades que permitem ter uma experiência de TV completa no smartphone e no tablet;

Novo user interface, personalizado, mais moderno, rápido e sofisticado;

Acesso em casa sem necessidade inserir username e password;

Área exclusiva para Kids com acesso dedicado a conteúdos infantis;

Categoria “Clipes” dedicada em exclusivo a conteúdos noticiosos;

Possibilidade de subscrever canais premium e começar a ver de imediato;

Possibilidade de subscrever o MEO Go Fora de Casa para ver conteúdos em todo o lado;

Possibilidade de fazer AirPlay do smartphone para a TV.

Totalmente desenvolvido pela Altice Labs, o novo MEO GO vem uma vez mais demonstrar o potencial da tecnologia “made in Portugal”, enaltecendo a qualidade da engenharia portuguesa, e a capacidade do MEO e da Altice Portugal em liderar as tendências mundiais e em responder às melhores expectativas de usabilidade e acessibilidade por parte dos consumidores.

De recordar que o serviço MEO GO tem um valor de subscrição de 4,99€/mês e permite até 3 acessos em simultâneo.