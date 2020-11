Na lista de apps que a Google tem criadas para o Android, a gigante das pesquisas tem algumas que são essenciais num smartphone. Estas são desenvolvidas de forma isolada do próprio sistema operativo, para terem sempre novidades e melhorias.

A app Mensagens tem sido uma das que mais novidades tem recebido, desde a forma como estas são enviadas até à própria organização das mesmas. Agora, e para muito breve, a Google tem outra novidade. Esta é essencial para muitos e vai impedir que se esqueçam de enviar os SMS.

Mais uma novidade para o Android

Apesar de já não ser uma das formas mais usadas para comunicar, as mensagens ou SMS são ainda a escolha de muitos. A Google tem feito um esforço para manter este serviço vivo e ativo, com o RCS a ter sido uma das últimas novidades.

Dando continuidade a todas estas melhorias, há uma que se sabe estar a caminho, mesmo por dias. Falamos da possibilidade de agendar o envio de mensagens, que assim podem ser geridas de forma mais alargada. Acabam também os esquecimentos que por vezes acontecem.

Agendar horas para enviar mensagens nesta app

Será possível definir uma hora específica, bem como usar 3 momentos específicos do dia. Falamos da manhã (pelas 8:00), final da tarde (18:00) e final do dia (21:00). Há ainda a possibilidade de definir nesta app um dia e uma hora para esse envio.

Claro que os utilizadores podem depois ajustar as horas ou simplesmente editar a mensagem, para que esteja da forma pretendida. Para chamar esta opção, só precisam de escrever a mensagem e depois carregar continuamente no botão enviar, para que surja essa opção.

Outra melhoria da Google para os utilizadores

Sabe-se que esta novidade está a ser lançada, ainda que de forma gradual e lenta, como a Google normalmente faz nos seus serviços. É uma alteração feita de forma central e que não pode por agora ser provocada pelos utilizadores.

Depois de termos visto o agendamento do envio de mensagens no Gmail, é hora de outro serviço da Google ter esta novidade. Está no Android e na app dedicada às mensagens e aos SMS. É uma melhoria e que muitos certamente vão usar assim que fique disponível.