Google nunca vendeu tantos smartphones num trimestre e os novos Pixel são os responsáveis

O mercado dos smartphones tem estado a mudar de forma que muitos entendem não ser normal. As marcas estão a adaptar-se e uma delas parece destacar-se. A Google, a gigante da Internet, teve o melhor dos seus trimestre de vendas, com os Pixel 9 a serem os responsáveis por este desempenho único.

Google nunca vendeu tantos smartphones

A Google está no mercado dos smartphones há mais de 10 anos, mas chegou ao mesmo nível de popularidade de pesos pesados ​​como a Samsung ou a Apple. No entanto, as coisas estão a melhorar para a gigante das pesquisas. Isto porque vendeu 10 milhões de smartphones Pixel durante 2023.

Esta posição tem ficado cada vez mais clara e foi visto que está a ter uma melhor adoção nos EUA e em regiões importantes como o Japão. Agora, um relatório de mercado mostra que a Google teve os melhores três meses de vendas de smartphones. E tudo graças à nova série Pixel 9.

Segundo a Counterpoint Research, a Google vendeu mais telefones no terceiro trimestre de 2024 do que em qualquer outro trimestre anterior. A empresa de estudos não partilhou números específicos, mas é seguro dizer que este crescimento tem um culpado. Foi impulsionado pela série Pixel 9, anunciada em agosto.

Os novos Pixel são os responsáveis

A Google lançou algumas atualizações importantes na sua linha de smartphones. Apresentou quatro modelos, incluindo o novo Pixel 9 Pro XL e o Pixel 9 Pro Fold. Todos os quatro smartphones estrearam com o SoC Tensor G4, desenhado e fabricado segundo as indicações da gigante das pesquisas.

O mercado de smartphones como um todo cresceu 2% no terceiro trimestre de 2024, com a Samsung a liderar o mercado. O interessante é que a Counterpoint observa que a Samsung tem 19% do mercado, enquanto a Apple tem 16%, criando um grande fosso entre o primeiro e o segundo lugar. No entanto, a Canalys informou no início desta semana que quase não existe diferença entre as quotas de mercado da Apple e da Samsung, ambas com 18%.

A Motorola e a Huawei não estão entre as cinco principais marcas de smartphones em termos de quota de mercado, mas ambas registam um enorme crescimento, com um aumento de 30% ano após ano. Focando nos cinco primeiros, a Samsung e a Apple ocupam o primeiro e segundo lugares, enquanto as restantes posições são de marcas chinesas. A Xiaomi subiu para 14% com o terceiro lugar, e a Oppo e a Vivo completam os cinco primeiros, cada um com 9%.