A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a alertar para os perigos associados ao SMS Blaster, uma tecnologia utilizada por cibercriminosos para enviar mensagens fraudulentas diretamente para os telemóveis que se encontram nas proximidades.

Ao contrário das campanhas tradicionais de SMS fraudulentas, que recorrem normalmente a listas de números de telefone, os equipamentos SMS Blaster conseguem simular uma antena de telecomunicações e estabelecer uma ligação com os smartphones próximos.

SMS Blaster: como funciona esta tecnologia?

Um SMS Blaster é um dispositivo que funciona como uma estação-base falsa de uma rede móvel. Na prática, imita uma antena de uma operadora legítima, levando os telemóveis nas proximidades a ligarem-se à infraestrutura controlada pelos atacantes.

Uma das técnicas utilizadas passa por explorar as fragilidades da antiga tecnologia 2G (GSM), que apresenta mecanismos de autenticação e segurança menos robustos do que as redes móveis atuais.

Depois de estabelecer a ligação, o equipamento pode enviar mensagens SMS diretamente para os dispositivos próximos, sem necessitar de conhecer previamente os respetivos números de telefone.

Mensagens falsas podem parecer legítimas

O perigo desta técnica está também na possibilidade de manipular a identificação do remetente. Assim, uma mensagem fraudulenta pode apresentar-se como sendo enviada por uma entidade conhecida ou de confiança.

Entre os exemplos mais comuns estão mensagens que aparentam ter origem em:

Bancos, com falsos alertas de movimentos ou bloqueios de contas;

Autoridade Tributária, com alegadas dívidas fiscais;

CTT e transportadoras, com problemas na entrega de encomendas;

Entidades públicas, com pedidos de atualização de dados;

Operadoras de telecomunicações, com avisos sobre serviços.

O objetivo é levar a vítima a carregar numa ligação maliciosa, introduzir credenciais bancárias, fornecer dados pessoais ou instalar aplicações maliciosas.

Uma das particularidades do SMS Blaster é precisamente a possibilidade de contornar determinados filtros antispam das operadoras, uma vez que as mensagens são transmitidas através de uma estação-base falsa.

Como se proteger de um ataque SMS Blaster?

Existem algumas medidas que podem ajudar a reduzir o risco de exposição a este tipo de ataque.

Uma das mais importantes passa por desativar a conectividade 2G, caso o smartphone disponibilize essa opção. No Android, esta funcionalidade está disponível em equipamentos compatíveis com Android 12 ou versões posteriores, embora dependa do fabricante e do modelo.

É igualmente importante:

Manter o sistema operativo e as aplicações atualizados;

Não abrir ligações recebidas em mensagens inesperadas;

Nunca fornecer dados bancários, palavras-passe ou códigos de autenticação através de páginas recebidas por SMS;

Confirmar sempre os contactos através dos canais oficiais das entidades;

Desconfiar de mensagens que criem um sentimento de urgência ou ameacem bloquear contas e serviços.

O Centro Nacional de Cibersegurança também recomenda uma atitude preventiva perante mensagens que solicitem dados pessoais ou incentivem a abertura de ligações suspeitas.

O SMS Blaster representa uma evolução nas técnicas utilizadas pelos cibercriminosos. A possibilidade de criar uma falsa estação de telecomunicações e enviar mensagens diretamente para os equipamentos próximos abre novas oportunidades para campanhas de fraude.

O facto de uma mensagem surgir no telemóvel com o nome de um banco ou de uma entidade oficial não significa que tenha sido realmente enviada por essa organização.

Por isso, a recomendação é simples: não confie apenas no remetente de uma SMS. Sempre que receber uma mensagem suspeita, não carregue nas ligações e confirme a informação através dos canais oficiais.