EUA: Custo de remover e substituir telefones chineses aumentou milhões de dólares

Bem sabemos que a relação entre os Estados Unidos e a China não é das melhores. E no que respeita ao mundo tecnológico, essas quezílias levaram mesmo a que o país de Joe Biden barrasse por completo a ação de determinadas marcas no país, como a Huawei.

No entanto, de acordo com dados recentemente divulgados, o atual custo de remover e substituir um smartphone chinês das redes das operadoras aumentou milhões de dólares nos EUA. E se a estimativa em 2020 era de 1,8 mil milhões de dólares, agora ronda os 5,6 mil milhões de dólares.

EUA: $5,6 mil milhões para remover e substituir smartphones chineses

O custo estimado para a substituição de equipamentos Huawei e ZTE nas redes dos Estados Unidos aumentou significativamente. Nesta sexta-feira (4), a presidente da Comissão Federal de Comunicações, Jessica Rosenworcel, comunicou ao Congresso que os fornecedores solicitaram um reembolso de 5,6 mil milhões de dólares em reembolsos (~5 mil milhões de euros), para remover e substituir equipamentos que são considerados como inseguros pelo governo norte-americano.

De acordo com as informações avançadas pelo The Verge, há dois anos, em 2020, estimava-se que o valor total dessa medida fosse de 1,8 mil milhões de dólares (~1,57 mil milhões de euros), sendo que em dezembro de 2020 o Congresso destinou 1,9 mil milhões de dólares para o efeito (~1,66 mil milhões de euros).

Rosenworcel referiu num comunicado na sexta-feira que a FCC recebeu “mais de 181 solicitações das operadoras que elaboraram planos para remover e substituir equipamentos nas suas redes que representam uma ameaça à segurança nacional”. A executiva diz ainda que “espera trabalhar com o Congresso para garantir que haja financiamento suficiente disponível para este programa para avançar nas metas de segurança do Congresso e garantir que os EUA continuem a liderar o caminho da segurança 5G”.

O Programa de Reembolso da Rede de Fornecimento foi implementado depois que as entidade de inteligência destacaram as preocupações sobre as operadoras criarem as suas redes 5G com equipamentos de empresas chinesas, como a Huawei.

Este programa foi projetado para “reembolsar os provedores de serviços avançados de comunicação por custos razoavelmente incorridos para remover, substituir e descartar equipamentos e serviços de comunicação” da ZTE e da Huawei.

Contudo, a conta final poderá não ser de 5,6 mil milhões de dólares, uma vez que tudo será ainda analisado.