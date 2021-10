A Xiaomi sempre foi associada a muitas atualizações para os seus smartphones. Com a MIUI a marca tem conseguido garantir novidades constantes e a chegada de novas versões do Android a muitos dos seus equipamentos ao longo dos anos.

Claro que estas atualizações não estão garantidas para sempre e esse momento chega agora para vários smartphones da Xiaomi. A lista não é longa, mas tem presentes vários smartphones importantes para a marca.

A Xiaomi é umas das marcas que tem um registo ímpar no que toca a atualizações. Não segue os planos anuais da Google para o Android e tem a sua agenda própria, garantindo novidades de forma constante e acelerada.

Estas atualizações não se limitam aos modelos mais recentes, sendo também distribuídas por modelos com alguns anos. A aposta da marca é alargar este cenário e, por isso, tem já o compromisso de 4 anos de atualizações para os modelos mais recentes.

A contrariar este cenário está uma nova informação, que vem deixar de fora das atualizações vários modelos da Xiaomi. Ao todo são 9 modelos que, a partir de dia 27 de novembro, perdem as novidades da marca e do que a MIUI apresentar.

Mi 9 Pro

Mi 9

Mi 9SE

Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro)

Redmi K20

Mi CC9 Meitu

Redmi Note 8 Pro

Mi CC9

Redmi Note 8

Não são modelos recentes e estão já no mercado há alguns anos. Ainda assim, são smartphones importantes para a Xiaomi e que estavam cobertos pelas mais recentes correções e melhorias que a Xiaomi oferece aos seus equipamentos.

A novidade veio com o anúncio de que os smartphones desta lista iriam sair do lote que é testado nas novas versões da MIUI. Assim, e de forma simples, perdem as atualizações que possam vir no futuro para os equipamentos da marca.

Mesmo sendo importante, esta não é uma notícia que não fosse esperada. Mesmo com atualizações periódicas e constantes, algum dia a Xiaomi tem de colocar de lado alguns dos seus equipamentos. A lista começa a ser extensa e com o tempo alguns smartphones ficam para trás.