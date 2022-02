Estes são os 24 países onde as pessoas são mais viciadas nos smartphones

Provavelmente todos nós já passámos mais tempo do que deveríamos ao telemóvel. O facto de nesta pequena máquina termos tudo (ou quase tudo) à disposição apenas com um toque, faz com que estejamos absorvidos pela mesma, muitas vezes distraídos do mundo e das pessoas que nos rodeiam.

No entanto, há pessoas mais viciadas do que outras e hoje mostramos quais os 24 países do mundo onde a população é mais agarrada ao smartphone. Estará Portugal na lista?

Os 24 países onde há mais viciados nos smartphones

Uma recente pesquisa da Universidade de McGill, no Canadá, apresentou os dados sobre o uso excessivo dos smartphones em quase 35.000 pessoas em 24 países diferentes entre o ano de 2014 e 2020.

De acordo com os resultados, publicados em Computers in Human Behavior, a China é o país onde os habitantes são mais viciados no telemóvel, mas tal é também justificado com o facto do país ter o maior número de cidadãos. Só em 2021, o país asiático conseguiu vender 1,5 mil milhões de smartphones.

O segundo lugar é ocupado pela Arábia Saudita que conta com 21 milhões de smartphones, sendo que as marcas mais populares são a Apple, Huawei e a Samsung. Na terceira posição surge a Malásia onde os habitantes preferem telemóveis Android, especialmente da Huawei e Samsung, embora a Apple também tenha alguma popularidade.

O Brasil surge no quarto lugar, com preferência pela Samsung, e em quinto lugar encontra-se a Coreia do Sul, onde existem algumas fabricantes populares como a Samsung e LG. Na sexta posição temos o Irão, o que acaba por ser uma surpresa dadas as limitações de Internet no país. Mas parece que aqui, a preferência cai para os lados da Samsung, Xiaomi e Huawei.

O Canadá ocupa o sétimo lugar, onde as vendas de smartphones ultrapassam os 30 milhões. No país, as marcas preferidas são a Apple, Samsung e Huawei. Em oitavo lugar temos a Turquia que opta sobretudo pelos Xiaomi, Samsung e Apple. Já o nono lugar pertence ao Egipto que prefere as mesmas marcas que a Turquia.

Em décimo encontra-se o Nepal onde a Xiaomi e a Samsung são líderes de vendas. Segue-se a Itália e a Austrália onde, neste último, a Apple tem preferência, assim como a Samsung e Huawei.

Israel está a meio da lista e aqui a Samsung é a verdadeira rainha, embora também a Xiaomi e a Apple tenham uma quota parte significativa. Em décimo quarto encontramos a Sérvia, onde há uma preferência clara pela Samsung, enquanto que a Apple, Xiaomi e Huawei estão ligeiramente atrás.

O gigante Japão ocupa o décimo quinto lugar onde a Samsung, Huawei e Apple são as principais marcas. Segue-se o Reino Unido, que opta essencialmente pela Samsung, Apple e Xiaomi. A Índia encontra-se na décima sétima posição onde a Xiaomi é líder. Abaixo temos os Estados Unidos onde reina a Apple, sendo que mais de 55% dos cidadãos usam iPhone.

A Roménia ocupa o décimo nono lugar e os habitantes preferem smartphones Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi e também Motorola. Em vigésimo lugar encontra-se a Nigéria, sendo o único onde a Samsung e Apple não tem um papel de destaque. Por sua vez, os nigerianos preferem smartphones da Transsion Holdings, que incluem marcas como Tecno, Itel e Infinix.

Nos últimos lugares do TOP 24, encontramos a Bélgica, a Suíça, a França e a Alemanha. Portugal, para já, não aparece na lista dos países com as pessoas mais viciadas nos smartphones.

Segundo os detalhes, os participantes no estudo são adultos jovens com uma média de idades de ~29 anos, sendo que 60% são mulheres.