Estes 14 smartphones Samsung estão já a receber a atualização Android de outubro

A Samsung é a marca que mais persegue o bom desempenho dos seus dispositivos, disponibilizando atualizações do software e firmware regularmente. São vários os modelos disponíveis que estão já a receber a nova atualização do sistema operativo Android de outubro. Assim, conforme já havíamos referido em setembro passado, a marca sul-coreana implementa o novo software em dispositivos de gama alta e média. Para já são 14 os smartphones beneficiados.

Como de costume, a marca asiática lança estas atualizações de forma escalonada e em diferentes regiões onde vende oficialmente os seus dispositivos. Algum destes é o seu?

Smartphones Samsung recebem atualizações de segurança Android

A Samsung está mais uma vez à frente de outras marcas quando se trata de atualizar os seus smartphones e tablets com a atualização de segurança para o sistema operativo Android. Assim, dos muitos equipamentos atualmente no mercado, há 14 modelos que já estão a receber as tão esperadas atualizações.

Apesar de serem para já apenas 14 os modelos incluídos nesta vaga de atualizações, a empresa irá acrescentar periodicamente outros equipamentos para alargar o seu leque de máquinas seguras com o mais recente software.

São então estes os dispositivos que a Samsung escolheu para já:

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 +

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 +

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy Note 20

Samung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy Tab Active3

Na verdade, estamos perante uma mão-cheia de média e alta gama, mas tal como mostrámos nesta publicação, a intenção da gigante coreana é alargar a muitos de outras gamas.

Por fim, segundo o que tem sido dado a saber, na maioria dos casos, a atualização foi lançada na Europa, Coreia do Sul e Estados Unidos. Portanto, os proprietários de qualquer um dos dispositivos da lista devem receber a nova versão nos seus terminais com o passar dos dias.