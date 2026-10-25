eSIM ou SIM físico: qual deve escolher?

As diferenças entre um eSIM e um cartão SIM físico vão muito além da forma como ativam o serviço. Deixamos algumas vantagens e desvantagens de cada formato.

A qualidade da rede é, em regra, a mesma

Não existe, por si só, uma vantagem de velocidade ou de cobertura por utilizar um eSIM em vez de um cartão SIM físico. Quando o mesmo equipamento, operadora, tarifário e tecnologia de rede são utilizados em condições equivalentes, a experiência deverá ser semelhante.

A principal diferença está na forma como o serviço é ativado e gerido: o SIM físico é um cartão removível, enquanto o eSIM utiliza um perfil digital instalado num chip integrado no equipamento.

Vantagens do eSIM: flexibilidade e conveniência

A principal vantagem do eSIM é a sua flexibilidade. Não precisa de abrir a entrada do cartão nem de transferir o SIM quando compra um telemóvel novo. Basta ativar um plano compatível através de uma aplicação, de um código QR ou das definições do equipamento.

Em dispositivos compatíveis, pode até armazenar vários perfis, o que facilita a separação entre números pessoais e profissionais sem andar com cartões extra.

Se viaja com frequência, há outra funcionalidade útil: com um telemóvel desbloqueado e compatível, pode adquirir um eSIM de viagem antecipadamente, evitando a procura de um revendedor de SIM físicos no destino. Dependendo do plano, pode poupar dinheiro em comparação com o roaming da sua operadora habitual.

Além disso, em alguns casos pode manter o plano de viagem em stand by no telemóvel até à próxima viagem, em vez de perder o cartão em casa. No entanto, o eSIM não garante melhores preços: alguns planos nacionais já incluem roaming internacional, pelo que mudar pode ser apenas uma perda de tempo.

Existem ainda outras vantagens menores, como não ter de esperar pelo envio de um cartão SIM para um novo plano. Além disso, a remoção da ranhura para SIM dos telefones permite aos fabricantes mais espaço para baterias maiores ou outras melhorias.

Desvantagens do eSIM: compatibilidade e transferência

Nem tudo são vantagens. A maior desvantagem do eSIM é a compatibilidade e a transferência do serviço. Tanto o telemóvel como a operadora têm de suportar eSIM, e esse suporte pode variar consoante o modelo e o mercado. Um eSIM também não contorna o bloqueio de operadora: para utilizar o plano de outra operadora, o telemóvel tem de estar desbloqueado.

Alguns operadores tornam a transferência de serviço entre telemóveis mais complicada do que o necessário. Com o Início rápido da Apple, pode mover o serviço entre telemóveis compatíveis sem contactar o apoio ao cliente, mas outros exigem uma aplicação da operadora, um novo código QR ou assistência técnica. Felizmente, as transferências entre plataformas estão a melhorar: alguns iPhones e Androids já transferem eSIMs diretamente.

Também é preciso ter cuidado com a operadora durante viagens internacionais, o que implica ler as letras pequenas antes de partir. Por exemplo, pode continuar a utilizar o seu número normal enquanto usa o plano de viagem para dados, mas a operadora pode ter escondido taxas de roaming.

Certifique-se de que o telemóvel está configurado para usar o eSIM de viagem para dados à chegada. Pode também desativar a linha normal, mas deixará de receber chamadas e mensagens nesse número.

Porque há resistência ao eSIM?

Para alguns, a principal objeção é perder a simplicidade do SIM físico como alternativa. Apesar de toda a conversa sobre mudar de telemóvel com um eSIM, abrir a entrada e trocar fisicamente o cartão é bastante fácil. Como referido, algumas operadoras exigem códigos QR ou aplicações, o que pode ser penoso. Portanto, a questão não é tanto a conveniência do eSIM, mas sim as ferramentas disponíveis e a sua eficiência.

Os SIM físicos continuam a oferecer uma maior compatibilidade com telemóveis mais antigos e simples, o que é ótimo para os mais nostálgicos ou para os seniores que ainda os preferem (embora isso esteja a mudar). Embora não haja um cartão removível para perder ou extrair, a ativação digital também não elimina fraudes de conta ou esquemas de troca de SIM.

Tudo se resume ao tipo de conveniência que mais valoriza. Se o seu telemóvel suporta ambos os formatos, está bem servido de qualquer maneira. Na verdade, pode usar os dois: manter o SIM físico e utilizar um eSIM para outra linha suportada.

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