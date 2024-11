DIGI: cobertura continua a crescer! Já há mais de 3 mil antenas

O Mapa Não Oficial da Caça às antenas da DIGI Portugal já ultrapassou o marco dos 3000 sites registados. Veja como está a sua região.

DIGI: veja o mapa de antenas...

O mapa é atualizado diariamente, conta com a participação de vários voluntários espalhados pelo País que têm ajudado com o que podem para que este projeto de levar a informação de forma isenta a todos seja uma realidade.

Além do Mapa da Caça às Antenas DIGI Portugal existe também uma aplicação (apenas para Android) e um mapa denominado CellMapper onde qualquer utilizador pode contribuir com os registos da rede de forma anónima, permitindo assim saber-se as várias frequências que determinado site possui e até visualizar pelas cores no mapa a qualidade do sinal.

Nota: Não esquecer que estamos perante uma rede móvel em "TESTES", em constante expansão de cobertura e ainda sem a otimização necessária para que consiga uma experiência poderosa na sua utilização.