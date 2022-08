Dica: Quer viajar no tempo no Google Maps? Então use o seu smartphone

O Google Maps já ultrapassou em muito o seu propósito inicial e conquistou plataforma como o smartphone. Este serviço de mapas cresceu e ao longo dos anos tem ganho novas funcionalidades, quer na sua versão web, quer nas várias apps onde podemos usar este serviço.

Algo que a Google já dava ao utilizador era a possibilidade de navegar na história e ver as ruas e outras áreas como eram no passado. Essa capacidade foi agora aumentada e já não estamos presos no browser. Agora já podemos viajar no tempo usando um smartphone.

Foi em maio deste ano que a Google anunciou uma novidade que ia mudar o seu Maps. Numa longa lista de alterações e novas capacidades, estava a possibilidade de viajar no tempo, mas agora usando algo tão simples como um smartphone e a bem conhecida app deste serviço.

Essa capacidade chega agora e é muito simples de usar. O utilizador pode assim escolher um local e depois ver toda a informação recolhida pela Google, em especial as imagens do Street View em momentos anteriores.

Para começar a usar esta novidade do Google Maps só precisam de lançar a sua app no smartphone e escolher o local que querem ver. Ao carregarem continuamente nesse ponto vão ter acesso a um novo menu, que surge na zona inferior. Ali vão ter também uma miniatura do Street View dessa zona.

Ao carregarem nessa nova miniatura, vão ter acesso imediato à mais recente captura de imagens que o Street View fez e ao mapa da zona, em ecrã dividido. Ao mesmo tempo, e na zona inferior, vão ter a data da informação e apresentada e agora também a novidade Ver mais datas.

Ao clicarem nesta nova área do Google Maps vão finalmente poder viajar no tempo. Será apresentada uma lista, na forma de imagens, das datas em foram recolhidas informações e planos desse ponto escolhido. Só precisam de ver a data e escolher cada um para verem a mudança.

É claro que a Google não tem para todos os pontos informação de vários anos, mas certamente que vão conseguir viajar no tempo. Ganham agora liberdade de usar um smartphone e assim ver como os locais evoluíram ou, pelo contrário, regrediram com o tempo.