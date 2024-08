Dica: quer os alertas dos radares do Waze ao usar o Google Maps? Basta seguir estes passos

Ainda que sejam ambas apps e serviços da Google, tanto o Waze com o Google Maps não funcionam de forma integrada e são propostas concorrentes e alternativas. Claro que existe uma forma de contornar isso e ter o melhor das duas propostas. Assim, descubra como ter os alertas de radar do Waze ao usar o Google Maps.

Alertas dos radares do Waze ao usar o Google Maps

Há quem prefira o Waze e há quem prefira o Google Maps. São propostas similares, mas com caraterísticas próprias e que atraem cada um com as suas particularidades. Não funcionam de forma integrada e nem partilham recursos, muitas vezes únicos e muito úteis.

Existe um truque escondido que pode aplicar facilmente no Android Auto. Trata-se de ter alertas de trânsito da aplicação Waze na aplicação Google Maps. Mas não é tudo, mostra também todos os radares ativos na estrada em tempo real, uma das melhores e mais apreciadas funcionalidades do Waze.

Isto é muito útil, especialmente se for um utilizador fiel do Google Maps e precisar das funcionalidades avançadas do Waze, como alertas de trânsito em tempo real e radares de velocidade. Felizmente isso é possível, podendo ser feito tanto em carros compatíveis com Android Auto como também com Apple CarPlay para iPhone.

Um processo interessante mas muito simples

A única coisa que tem de fazer é iniciar o Waze com as notificações ativadas, para isso deve aceder às Definições, clicar em Alertas e depois clicar novamente em Alertas. Aí poderá ver todo o tipo de alertas notificados na estrada. Procure e ative o dos radares, caso não esteja ativo.

Agora vem o truque para ter o Waze no Google Maps. Sair do Waze, mas sem fechar a aplicação, não colocar nenhuma rota, apenas deixando a app aberta em segundo plano. Agora abra a aplicação Google Maps e utilize-a normalmente. Assim que iniciar o percurso, quando houver um aviso do Waze ele aparecerá sobreposto no ecrã do Google Maps, é tão simples quanto isso.

Desta forma, pode utilizar as duas aplicações de mapas em simultâneo e tirar partido das suas funções mais importantes. Por um lado, os alertas e avisos em tempo real do Waze e, por outro, a navegação avançada da plataforma Google.