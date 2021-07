Com muitas novidades a caminho, os utilizadores do WhatsApp continuam a querer uma solução dedicada à segurança. As suas mensagens devem permanecer longe de olhares alheios e isso deverá acontecer em todo o processo.

Se ao longo do tempo têm surgido melhorias óbvias neste campo, há opções que podem ativar a qualquer momento e que tornam a segurança mais simples. Uma delas é apresentada hoje e vai garantir que se existirem alterações nesta área saberá de imediato.

Mesmo com todas as confusões e problemas, o WhatsApp tem conseguido manter a segurança e a privacidade dos utilizadores e das suas conversas. Este serviço tem demonstrado uma atenção nesta área e repetidamente afirmou este seu empenho.

Com várias opções acessíveis, os utilizadores conseguem melhorar esta área, aumentando a segurança e a privacidade das mensagens. Basta escolher de forma correta e rapidamente estas ficam mais protegidas e guardadas. Tudo depende muitas vezes do próprio utilizador e do que este escolhe para ativar.

Uma opção poucas vezes ativada traz ao utilizador notificações em caso de alterações dos códigos de segurança dos contactos associados. Esta opção acede-se abrindo o menu do WhatsApp e escolhendo a opção Definições.

Aqui dentro devem depois escolher a primeira opção, com as definições associadas à Conta do utilizador. Novamente vão encontrar várias opções presentes e acessíveis, sendo que devem escolher a segunda presente, com o nome Segurança.

Aqui vão encontrar apenas uma opção acessível para os utilizadores, mas que muda todo o comportamento. Passam a ter acesso a notificações de segurança sempre que os códigos de um contacto alterar esse elemento essencial para a segurança.

Esta não será uma opção que a maioria terá ativa e nem será algo que muda o comportamento do WhatsApp. No entanto, será importante para alertar sempre que um contacto altera o seu código, o que pode significar problemas se não for propositado.