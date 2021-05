Dica: Leia as mensagens do Telegram sem dar a saber aos contactos

Há funcionalidades que são essenciais e que valem por todo um serviço ou uma app. Não existem muitos casos destes, mas os que são conhecidos mostram que ao serem criados acabaram por se tornar um ícone e extremamente úteis.

O Telegram tem um destes e que dá ao utilizador uma capacidade única. Permite dar acesso às mensagens recebidas para as ler, sem que os remetentes saibam. É muito simples de usar e provavelmente poucos conhecem esta capacidade.

O que distingue o Telegram dos outros

O Telegram têm-se mostrado como uma app perfeitamente ajustada aos utilizadores. Estreou um conjunto alargado de novidades e periodicamente mostra mais funcionalidades que o tornam ainda melhor. É desta forma que consegue destacar-se da concorrência.

Uma destas funcionalidades foi criada para dar ao utilizador o acesso direto às mensagens recebidas em qualquer conversa. Assim, seja num grupo ou de forma direta, podem ler as mensagens sem dar a saber isso ao remetente, mantendo-se inacessível.

Ler mensagens sem que os contactos saibam

Assim, e sempre que quiser ler uma mensagem no Telegram sem o mostrar aos contactos, deve primeiro abrir a interface principal desta app. Deve escolher a conversa de onde quer ler a mensagem e carregar no ícone desta.

De imediato será aberta uma pré-visualização da conversa, onde pode ter acesso a todas as mensagens, vídeos e imagens que tiverem sido recebidos. Este vai estar no ponto em que tiverem lido as mensagens e não permite que seja subido ou descido na conversa.

Uma das melhores funcionalidades deste serviço

Desta janela pode ainda ter acesso a toda a conversa destes contactos. Basta que deslize esta pré-visualização para o topo, para que a janela seja arrumada na posição pretendida e com todo o texto presente. Neste caso os contactos do Telegram vão saber que leu as mensagens.

Esta é uma das funcionalidades que todos devem conhecer. Torna o Telegram ainda melhor e permite que possa ler todas as mensagens sem que os contactos saibam e possam insistir numa conversa que nem sempre é desejada.